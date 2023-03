El vestuario no entiende la destitución de Nagelsmann

La decisión del club muniqués no ha gustado a varios jugadores, como Kimmich y Goretzka, que han lanzado varios dardos a la cúpula del club bávaro El director deportivo del combinado muniqués, Hasan Salihamidzic, ha aprovechado para quitar hierro al asunto tras las declaraciones de los jugadores

La destitución de Julian Nagelsmann como técnico del Bayern de Múnich fue inesperada para muchos. Desde el club muniqués argumentaron la decisión para garantizar el éxito deportivo del combinado alemán, ante las "fluctuaciones" que había con los resultados y el rendimiento del equipo en algunos tramos de la temporada. Decisión que, a varios jugadores como Kimmich y Goretzka, no les ha gustado.

Alemania logró vencer a Perú (2-0) meidante un doblete del delantero del Werder Bremen, Füllkrug, en el nuevo proyecto de la selección absoluta alemana. Tras el duelo amistoso, tanto Joshua Kimmich como Leon Goretzka se pronunciaron al respeto de la destitución del hasta hace unos días técnico bávaro, y lanzaron críticas a la cúpula del club muniqués.Una periodista de ZDF, cadena de televisión alemana, preguntó si había habido división entre Nagelsmann y el vestuario, y la respuesta de Kimmich fue tajante: "Rotundamente no". Seguidamente, argumentó su opinión al respecto de la destitución.

"Ocurrió porque no ganamos suficientes partidos y porque no tuvimos suficiente éxito. Por supuesto, seguimos vivos en todas las competiciones. Sin embargo, se ha visto que no hemos rendido adecuadamente, sobre todo en la Bundesliga. Sólo hemos ganado cinco de los diez últimos partidos. Pero el míster no había perdido el vestuario. He vivido varios cambios de entrenador, pero no es que lo viéramos venir en el vestuario porque los jugadores estuviésemos descontentos", explico Joshua.

"Sería tonto si contradijera o criticara a mi jefe. Personalmente, sólo puedo decir que no hubo ningún tipo de grieta en mi relación con Julian. No sé si pudo ser el caso era con otros jugadores, pero está claro que, cuando alguien así deja de estar ahí de hoy a mañana, es un shock para todos", destacó, por su parte, Leon Goretzka.La respuesta de Salihamidzic

El director deportivo del combinado muniqués, Hasan Salihamidzic, respondió a los futbolistas. "Por supuesto, fue una decisión difícil, porque en Julian teníamos un entrenador con el que manteníamos una buena relación. Si les preguntas (a Kimmich y a Goretzka): ¿Teníamos un entrenador de primera? Sí. ¿Tenemos una plantilla de primera? Sí. Pero el rendimiento no estuvo ahí. El rendimiento fue inadecuado. Ellos lo entenderían", explicó Salihamidzic en una entrevista pra Sport1.

"¿Falta de liderazgo de Nagelsmann? Ese era su estilo. Por supuesto que hubo problemas, tuvimos algunos problemas de disciplina. Julian Nagelsmann es un muy buen entrenador. Pero tuvimos algunos problemas", añadió finalmente el director deportivo del Bayern de Múnich.