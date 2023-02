El vecino de Mbappé que ya es la gran sensación de la Bundesliga

Kolo Muani lleva ya nueve goles y diez asistencias en lo que llevamos de temporada en Bundesliga "Creo que aún no hemos visto todo su potencial", asegura una leyenda del fútbol germano como Lothar Matthaus

Andaba el Eintracht huérfano de un '9' de garantías tras la marcha de André Silva al RB Leipzig en julio de 2021 y decidió apostar por un delantero francés que había sobresalido en Nantes y que llegaba con la carta de libertad bajo el brazo. Era una apuesta con cierto riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que no disponía Oliver Glasner de otro atacante de garantías para disputar dos competiciones tan complicadas como la Bundesliga y la Champions.

Sin embargo, la llegada de Randal Kolo Muani este verano no ha podido ser más exitosa. Ni para el club ni para el jugador, que está teniendo en Frankfurt una progresión meteórica. Del Nantes y de los 16 millones de valor de mercado con los que llegó al Eintracht hasta convertirse en internacional con la absoluta de Francia y pasar a los 37 'kilos' que tiene actualmente de tasación. Todo en apenas unos pocos meses de locura, donde el rendimiento del jugador ha sobresalido por encima de las expectativas.

El delantero de Bondy, la misma localidad donde creció Mbappé, es el quinto jugador que más goles lleva en Bundesliga (9), el primer en acciones para la creación de goles y el primero en asistencias (10), por delante de otros grandes como Szoboszlai o Musiala y siendo un '9'. El francés ha demostrado que es algo más que un '9' referencia y ya está en dobles dígitos en todas las competiciones (12 goles y 13 asistencias).

"El Mundial le ha ayudado a desarrollar su personalidad, a madurar y a confiar más en sus cualidades. Randal asume cada vez más responsabilidades en su vida diaria. Antes del Mundial, falló demasiadas ocasiones claras. Ahora puedes sentir que está feliz y realizado constantemente, nunca se enfurruña", indicó su técnico Oliver Glasner después de que Muani anotara dos tantos para la victoria del Eintracht ante el Hertha de Berlín.

Un Mundial que hubiera marcado a cualquiera

El de Bondy fue al Mundial por la puerta de atrás, casi como un desconocido para el gran público y sustituyendo al lesionado Nkunku a última hora. Pero no tardó en entrar en los planes de Deschamps, sobre todo tras el 'adiós' precipitado de Benzema, y en demostrarle al mundo de lo que es capaz. El del Eintracht ganó protagonismo y se plantó en la final ante Argentina jugando toda la segunda parte.

No solo jugando. De hecho, su nombre a punto estuvo de colarse en los libros del fútbol de no ser por esa parada salvaje de Emi Martínez en los instantes finales de la prórroga que llevaba la final al punto de penalti. Hubiera sido el héroe inesperado de Francia. Un gol en la última jugada del partido. Pero ahí estaba Emi. Se acuerda aún Kolo Muani de un suceso que, sin embargo, no parece estar marcando su carrera. Porque su rendimiento ha seguido su curso.

“Lo tendré en la garganta de por vida… para toda la vida. No me tortura ver esa jugada, solo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco para superarme. Seguro que este gol fallido me dará fuerzas para el futuro”, aseguraba el de Bondy recientemente. Dicho y hecho. Volvió del Mundial con el sabor amargo de la derrota, pero ha seguido haciendo goles tal y como había prometido con sus palabras.

Y así se ha plantado en febrero, siendo uno de los activos más importantes de la Bundesliga y llamando el interés de todos los 'grandes'. "Kolo Muani es un gran activo para la Bundesliga. Me alegro de que esté aquí. Creo que aún no hemos visto todo su potencial", aseguraba una leyenda como Lothar Matthaus en 'Sky'. Apunta a traspaso sonado más pronto que tarde. De momento, como dice él, seguirá haciendo y dando goles. Es lo que mejor sabe hacer, pese a que en Francia aún tiene una cuenta pendiente.