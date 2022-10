El Union Berlín se aferra al liderato

El cuadro de Urs Fischer comanda en la Bundesliga tras vencer al Stuttgart El tanto llegó con un remate de cabeza Paul Jaeckel

El reencuentro con la victoria tras la derrota sufrida la pasada jornada contra el Eintracht, la única hasta ahora de la temporada, consolidó en el liderato de la Bundesliga al Union Berlín, que ganó en Stuttgart (0-1) y se benefició, además, del empate del FrIburgo.

No acusó el cuadro del suizo Urs Fischer el varapalo de la pasada fecha y volvió a ganar. El sorprendente líder de la Bundesliga tardó en romper la zaga del equipo local, el único que todavía no ha ganado partido alguno y que no logra salir de la zona de descenso.

El tanto del Union Berlín llegó a falta de un cuarto de hora para el final en una acción a balón parado. Un córner botado por Niko Giesselmann que remató de cabeza Paul Jaeckel.

El panorama se complicó aún más para el equipo del estadounidense Pellegrino Matarazzo cuando se quedó con diez jugadores en el minuto 83, cuando Serhou Guirassy vio la segunda tarjeta amarilla.

La décima jornada resultó propicia para el Union Berlín, líder con dos puntos de ventaja sobre el Friburgo, que solo pudo empatar en el estadio Olímpico ante el Hertha, y con cuatro respecto al Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que igualaron en el Signal Iduna Park en el duelo entre ambos.