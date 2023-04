Tragedia en Alemania: muere un aficionado del Schalke en pleno partido

En Gelsenkirchen, un aficionado del equipo local sufrió un paro cardíaco en la grada El club envió sus condolencias a la familia a través de Twitter

El fútbol alemán está de luto. Un aficionado del Schalke 04 murió este sábado en las gradas del Veltins-Arena durante el partido de la Bundesliga entre el Schalke 04 y el Bayer Leverkusen.

En Gelsenkirchen, un aficionado del equipo local sufrió un paro cardíaco en la grada durante el partido que el Leverkusen acabó ganando por 3-0 y, pese a la asistencia médica oportuna, acabó perdiendo la vida en el acto.

We are devastated to report that a fan collapsed in the south stand today and passed away despite attempts at resuscitation.



Our thoughts are with their friends and family. Rest in peace.