Revelan que fue Mané quien finalmente 'se cargó' a Nagelsmann

Todavía colea la extraña y precipitada salida de Julian Nagelsmann del Bayern y después de las implausibles explicaciones del equipo alemán para justificarlas, emergen nuevos argumentos que darían más pávulo a una decisión que no se sustentaba por cuestiones competitivas.

El rotativo Bild ha desvelado el verdadero motivo por el que el Bayern tomó la decisión de relevar a Nagelsmann apuntando como responsable a Sadio Mané, fichaje estrella esta temporada. Al parecer, el senegalés se enfadó muchísimo con Nagelsmann delante de sus compañeros por haber jugado sólo ocho minutos en la vuelta del partido de Champions ante el PSG.

Según Bild, este encontronazo fue la causa del despido de Nagelsmann toda vez que la plantilla entendió que el entrenador se había dejado intimidar por el enfado de Mané y que se había menoscabado su autoridad.

Pero lo que aún molestó más es que no sólo no Nagelsmann no castigó a Mané sino que lo puso en el once inicial en el siguiente partido de la Bundesliga ante el Augsburgo. De hecho, Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, reconoció que "entre el equipo y el técnico la relación ya no funcionaba".