Reus y el Dortmund, cerca de cerrar la renovación

El futbolista alemán, de 33 años, quiere quedarse en el club de sus amores, donde lleva ya diez temporadas en el primer equipo La vinculación entre club y jugador termina en junio, pero desde el Signal Iduna Park se confía en cerrar un nuevo contrato a la baja, en el que Reus reduciría notablemente su sueldo

Marco Reus es el único 'superviviente' restante de aquél Borussia Dortmund que brillaba por Europa. El futbolista alemán ha permanecido inamovible en el Signal Iduna Park en la última década, pero este verano la vinculación con el club de sus amores expira.

El jugador nacido precisamente en Dortmund tuvo dos temporadas en las que despuntó y maravilló a los grandes clubes europeos: el curso 2014/2015 y el 2018/2019. Lo cierto es que cuando a Reus le han respectado las lesiones, ha podido demostrar de lo que es capaz sobre el césped.

Desde su llegada a la entidad alemana, el atacante se ha perdido 148 partidos por lesión, o lo que es un sinónimo, ha estado 1.257 días ausente y apartado de la plantilla por sus problemas musculares y lesiones de gravedad. Además, no ha podido estar en dos Mundiales ni en dos fases finales de Eurocopa con la selección.

Este verano, concretamente el 30 de junio, Marco Reus finaliza el contrato que le mantiene vinculado con el Borussia Dortmund. Aun así, tal como ha adelantado el experto en el mercado Fabrizio Romano, el club alemán "sigue confiando en cerrar un nuevo trato para Marco Reus. La negociación está muy avanzada ya que el acuerdo actual vence en junio, pero Reus quiere quedarse. Reduciría su sueldo para seguir en el Dortmund".

