¿Quién es el portero de la máscara? Haaland es su fan y cuesta 13 millones

El fichaje de Kamil Grabara por el Wolfsburgo es de esos que acostumbra a pasar desapercibido, pero el guardameta polaco tiene una historia de lo más interesante.

A sus 25 años, Grabara ha fichado por el conjunto alemán a cambio de 13 millones de euros. Llegó al Liverpool siendo juvenil y alcanzó su madurez futbolística en el Copenhague, al que llegó en 2021 a cambio de algo más de 6 millones de euros.

El hombre de la máscara

Un año después de su llegada al conjunto danés, en julio de 2022, Grabara sufrió varias fracturas en la cara tras un duro choque con Mathias Ross, jugador del Aalborg.

Desde entonces, el polaco ha utilizado una máscara en sus encuentros, un pequeño detalle que le ha otorgado un carisma especial e incluso más confianza, según sus propias palabras. "Desde que llevó la máscara, juego mejor que antes", ha bromeado en alguna ocasión.

Haaland quedó sorprendido con él

Sus grandes actuaciones con el Copenhague han provocado elogios constantes. Entre ellos, los de rivales de la talla de Erling Haaland, que no dudo en alabarle antes del duelo entre el City y el equipo de Dinamarca de la pasada temporada.

"No recuerdo su nombre, pero me gusta el portero. Es bueno con los pies, por eso me gusta especialmente" destacó el delantero noruego. En los dos partidos que disputaron frente a frente, Haaland fue capaz de anotar un tanto ante Grabara.

Ahora, el portero llegará al Wolfsburgo para ser el sustituto de Casteels, que se marchará a Arabia Saudí.