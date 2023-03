"Estoy solo, soy un perdedor"

El lateral del Bayern Alphonso Davies admite en su cuenta de Twitch estar atravesando un mal momento El canadiense asegura que la vida de futbolista es genial, pero que también tiene su lado malo

Alphonso Davies parecería tenerlo todo. Titular en el Bayern y considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, sin embargo, ha hecho unas declaraciones en su cuenta de Twitch en las que ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que todo eso no le hace estar bien, confesando que se siente solo.

El canadiense, de 22 años, reconoce que no está atravesando por un buen momento: "Es un poco preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando todos tus amigos tienen trabajo. No tengo familia, mi novia no vive conmigo... Estoy solo".

Es más, Davies se considera un perdedor: "Puedo tener, quizá, como unos cinco amigos. Soy un perdedor popular". Davies parece aburrirse y lamenta no tener algo que hacer, sobre todo debido a que sus amigos tienen trabajo y no puede compartir esos momentos de asueto con ellos: "Después de entrenar ya no hay nada que hacer. La vida como futbolista profesional es genial, para relajarse y disfrutar, pero...". No es oro todo lo que reluce, por lo menos en su caso.