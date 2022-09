El peor momento de Pavard

El jugador del Bayern Benjamin Pavard confiesa que sufrió una depresión durante el confinamiento Lo ha reconocido en una entrevista a 'L'Équipe'

Benjamin Pavard sufrió depresión durante la época de confinamiento por la pandemia de la covid-19. Así lo ha explicado en una entrevista para 'L'Équipe': "Muy poca gente sabe por lo que pasé".

El defensa del Bayern de Múnich lo explica así. "En mi cabeza estaba mal. Al principio te dices que no es nada, que va a pasar, pero cuando ves que persiste...tienes que reaccionar".

"Soy humano como todos los demás, y aunque tengo una casa súper bonita con una sala de pesas, necesitaba contacto con los demás", dice Pavard que pasó el confinamiento solo. "Me levantaba, no tenía apetito. Intenté mantenerme ocupado, cocinar, ver series. Pero Netflix, está bien dos minutos... No me gusta la palabra depresivo, ¡pero lo fue!".

Afortunadamente, Benjamin está ya recuperado del bache que pasó desde marzo de 2020. "Hoy me siento mucho mejor. De todo esto salí como un hombre, me cambió, admite. Estaba solo como muchos futbolistas y tenía que rodearme bien para levantar la cabeza".