Pavard aclara su futuro en el Bayern

El lateral francés confesó que no ha hablado con el club sobre el tema de su renovación Acaba contrato en 2024 y es uno de los nombres que sonó como un posible refuerzo del FC Barcelona

Benjamin Pavard no tiene asegurada su continuidad en el Bayern. Es más, todo apunta a que puede ser uno de los futbolistas que abandonen el club este verano. Tiene contrato hasta verano de 2024 y parece que el club no está muy predispuesto a renovarle. "Estaba esperando esta pregunta. Ahora mismo no hay conversaciones con el club, estamos centrados en los objetivos de esta temporada", respondió el francés sobre su situación.

Por ahora, parece que la intención de Pavard es seguir vistiendo la camiseta del Bayern, pero no tiene el cartel de 'indiscutible'. Todo dependerá de la mano de Tuchel, que acaba de llegar y podría revolucionar el equipo. "Sólo estoy intentando jugar mi mejor fútbol, ganar trofeos. Veremos lo que pasa en verano", aclaró el futbolista.

A diferencia de Cancelo, el francés fue titular en el estreno del técnico alemán frente al Borussia Dortmund y disputó los noventa minutos del encuentro.

El Barça, muy atento

Las palabras de Pavard se suman a las dudas sobre el futuro de Joao Cancelo, futbolista del City cedido en el Bayern que no parece entrar en los planes de Thomas Tuchel. El lateral portugués vive una situación similar, pues no se encuentra cómodo en Múnich y tiene al Barça muy pendiente de su situación.

Pavard celebrando el gol que marcó al Inter en el Allianz Arena | Twitter Bayern Munich

Hace unas semanas, representantes del conjunto azulgrana se reunieron con Pini Zahavi, representante que se ha acercado a Pavard para intermediar sobre su futuro, y se habló de las opciones de salida del futbolista francés. Su situación, a día de hoy, sigue siendo una incógnita.

El Barça sigue en su búsqueda de un lateral derecho y tiene a varios nombres encima de la mesa, entre los que están ambos futbolistas del Bayern. Amar Dedic, Vanderson o Foyth también han sonado como posibles opciones en esa posición.