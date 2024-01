La operación Kimmich; aplazada hasta verano

El Bayern de Múnich está centrado en volver a la cima del fútbol europeo. El conjunto bávaro tiene el gran y difícil objetivo de alzar de nuevo la Champions League y, para ello, está trabajando.

La dirección deportiva muniquesa continúa rastreando el mercado para encontrar posibles refuerzos para mejorar a una plantilla de excelente nivel. Más allá de posibles fichajes, el club también trabaja para asegurar el futuro de sus piezas claves.

Entre ellos, se encuentra Joshua Kimmich. El mediocentro alemán acaba contrato en junio de 2025 y los rumores sobre su salida del Bayern no cesan.

El internacional alemán no está pasando su mejor momento en Múnich y su rol con Thomas Tuchel no le favorece para recuperar su mejor nivel.

Pese a eso, según apuntan diferentes medios alemanes, la operación de Joshua Kimmich, ya sea renovando su contrato o abandonando el Bayern para fichar por otro equipo, no se producirá en este mercado de invierno, sino que se afrontará en verano.

El propio jugador confirmó esta información. "Solo me centro en el Bayern. Para mí, en invierno esto no es un tema en absoluto. Creo que en algún momento el club se acercará a mí y lo discutiremos entre nosotros y no con ustedes", afirmó el futbolista alemán.