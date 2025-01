Neuer seguirá en un Bayern con muchos frentes abiertos

Son muchos los interrogantes que rodean al Bayern de Múnich de cara a la próxima temporada. Y es que el futuro de varios pesos pesados de la plantilla, a día de hoy, continúa en el aire. Grande es el reto que acecha a los máximos mandatarios del conjunto bávaro, en su misión por configurar una plantilla competitiva para la 25/26.

Sven Ulreich, Eric Dier, Alphonso Davies, Thomas Müller, Leroy Sané, Joshua Kimmich y Manuel Neuer concluyen su vinculación con la entidad al término de la temporada. Por lo tanto, desde este enero tienen la libertad para negociar con otros clubes. No obstante, Neuer, capitán y guardameta titular del equipo, ya se ha pronunciado al respecto y ha confirmado su continuidad en 'Sport1': "Es cierto. Pronto firmaré un nuevo contrato con el Bayern", comentó el portero. Una vinculación que se extenderá una temporada más, hasta 2026, y que consagrará aún más la histórica relación que une a ambas partes desde 2011.

No es el mismo caso que el de Joshua Kimmich. El centrocampista alemán, pieza clave en los éxitos de la última década del Bayern, no fue tan tajante con respecto a su futuro en unas declaraciones a 'Sky': "He hablado con el club. No voy a poner demasiada presión sobre mí. Pero, por supuesto, tiene que haber una decisión en los próximos meses", aseguró Kimmich. Además, terminó añadiendo: "Obviamente, hay muchas razones buenas para renovar. Tengo que considerarlo todo y decidir". Y es que su continuidad no parece tan evidente como la del guardameta. De hecho, ya son varios los clubes que han sonado con fuerza en los últimos meses como posibles destinos de futuro para el futbolista alemán. Manchester City y FC Barcelona entre ellos.

Unas negociaciones entre el histórico alemán y el centrocampista que vienen de atrás y que han sido poco esclarecedoras hasta la fecha. Del mismo modo que con Alphonso Davies. El canadiense es otro de los futbolistas que ha dado dolores de cabeza a la dirigencia de los muniqueses. Su continuidad todavía no es un hecho, y el Real Madrid permanece al acecho.

Con todo ello, asoman unos meses bastante movidos en las oficinas del Allianz Arena, con varios frentes abiertos en lo que a renovaciones se refiere todavía por resolver y, paralelamente, con la necesidad de mantener un ojo puesto en el mercado de incorporaciones.