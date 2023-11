Müller pide perdón a la afición y 'raja' de sus compañeros

El Bayern de Múnich cayó eliminado ayer en segunda ronda de Copa ante un tercera división (2-1) Se marchó muy enfadado del partido, se disculpó con la afición y criticó la actitud de sus jugadores

Müller fue claro tras el partido. Su equipo sufrió un batacazo imperdonable en la Copa. El equipo alemán no acaba de carburar del todo bien en la Bundesliga y para colmo vio cómo eran eliminados por el Saarbrücken, un equipo de la Tercera División. Una caída que duele, y más a Müller, que no pudo soportar la actitud de su equipo y rajó tras el partido: “Lo que no es posible en absoluto es que solo tres o cuatro jugadores sepan respetar el apoyo de la afición. Vinieron aquí no sé cuántos que se hicieron 100 kilómetros. Lo más importante es entender cómo devolver algo. Por supuesto que no es de la manera como lo hemos hecho en el campo".

No le gustó lo que pasó sobre el terreno de juego a Thomas Müller, quien precisamente había inaugurado el marcador. El Bayern no era eliminado en la DFBPokal por un rival de tercera división desde hacía exactamente 23 años, cuando cayó ante el Magdeburgo el 1 de noviembre del 2000. Ayer, los fantasmas de la copa regresaron.

“Una derrota dura para nosotros. De momento es difícil asimilarlo y concentrarse en el sábado. Me gustaría pedir disculpas a nuestros aficionados por el comportamiento del equipo después del partido. Deberíamos permanecer juntos y mostrar algo de respeto por ti”, comentó Müller en su Instagram.

Así de claro se mostró una de las referencias del Bayern, que curiosamente ha sido eliminado en la segunda ronda de la Copa DFB tres veces en los últimos cuatro años. La Copa no le sonríe al equipo de Tüchel, que a mes de noviembre, empieza a ser cuestionado.

Müller pidió perdón

Müller adelantó al Bayern en el minuto 16 con un disparo con la derecha. Pero su gol, no fue suficiente para frenar a un equipo de tercera que se creció en la segunda parte. Sontheimer avisó al Bayern en el 45 y Marcel Gaus confirmó la tragedia en el 90.

Tras el partido, Müller se marchó hacia la grada para disculparse ante los suyos. Lo hicieron pocos. Kimmich, Tel, Sané, Krätzig y Sarr fueron con él. Pidió perdón ante casi 14 millones de seguidores que habían viajado a la ciudad de Sarrebruck del suroeste de Alemania. “Simplemente no fuimos inteligentes y desperdiciamos muchas oportunidades antes del contraataque para poner el 2-1. Deberían estar contentos, pero si el Bayern pierde en Saarbrücken, habremos hecho muchas cosas mal”.

También fue comprensivo con su afición y pidió respeto: “También discutiremos internamente por qué nuestros aficionados están enfadados con razón, independientemente del partido. Tenemos que mostrar una cara diferente, para mostrar el respeto necesario a nuestros aficionados cuando llenan el estadio."

Dardo para sus compañeros

Tras marcharse del campo y hablar con su afición, acudió a una entrevista donde se le vio muy enfadado: “Absolutamente comprensible por parte de los aficionados. No se trata necesariamente del juego o del resultado. Lo que no es posible en absoluto es que solo tres o cuatro jugadores sepan respetar el apoyo", comentó.

Müller también anunció que "superaría la derrota internamente" y dijo: "Por supuesto, para nosotros es un golpe brutal que cada año quedemos eliminados en la segunda ronda de la copa, creo que ya es la tercera o cuarta vez seguidos, ¿verdad?”.

Hace dos temporadas, el Bayern también cayó en esta ronda, pero ante un equipo de la Bundesliga, el Borussia Moenchengladbach, con un 5-0 en contra. Igual le ocurrió en 2020-21, cuando perdió ante el Holstein Kiel.