Michael Olise, el futbolista más infravalorado de Europa

Cuando el Bayern Múnich pagó 70 millones de euros al Crystal Palace por Michael Olise, algunos se echaron las manos a la cabeza. Seguramente, en este contexto encaja a la perfección el dicho de que no hay que juzgar un libro solo por su portada. Los que no lo habían visto jugar en la Premier League debían pensar que un futbolista del Palace no estaba listo para un 'gigante' como el Bayern. El tiempo, siempre sabio, lo ha puesto todo en su lugar.

Olise solo ha necesitado una temporada para demostrar que incluso ha salido barato. Vincent Kompany sabía que tenía entre sus manos a una de las mejores 'joyas' del mundo y ha conseguido explotarla en una temporada que, además de ser recordada como la que puso fin a la maldición de Harry Kane con los títulos, ha sido sin duda la de su explosión definitiva.

¿70 millones? Incluso es barato

Los números no mienten: 18 goles y 19 asistencias -o lo que es lo mismo, 37 contribuciones de gol- es una buena carta de presentación para cualquier futbolista en la temporada de su debut en el Bayern Múnich. Sin embargo, lo más interesante de Olise es su impacto sobre el campo, que, como sucede con los grandes jugadores, va mucho más allá de sus cifras.

Michael Olise tenía que salir del Crystal Palace. En aquel entonces, con 21-22 años, demostró en Selhurst Park que el equipo se le había quedado pequeño. La Premier entera se peleó por él por su zurda, su creatividad y su inteligencia, pero se lo llevó el Bayern. Una 'bomba' imaginativa, con pegada, explosividad, regate, bueno en espacios reducidos y una visión de juego de élite que sí valoraban en Inglaterra, pero que no consiguieron retener.

Pese a ello, en Alemania no las tenían todas consigo. Especialmente por el precio. Extremo derecho con tendencia a ir hacia dentro, aunque también podía jugar en la mediapunta, Kompany optó por colocarlo en la banda, pero con libertad para moverse entre líneas, algo que benefició mucho también a sus compañeros desde el primer momento.

No necesitó periodo de prueba

En sus primeros 15 minutos como futbolista del Bayern, en la DFB-Pokal contra el Ulm, asistió a Coman en uno de los goles para lograr el pase a los dieciseisavos de final. Aún estaba arrancando.

Champions

Tras dos partidos de aclimatación en la Bundesliga, empezó a frotar la lámpara. Olise se estrenó como goleador ante el Kiel, marcó un doblete contra el Dinamo Zagreb en Champions y sumó otros dos tantos y dos asistencias contra el Werder Bremen. Tres partidos, cinco goles y dos asistencias. Desde entonces, no ha parado.

Los datos no mienten

Campeón de la Bundesliga, Olise ha registrado 18 goles y 19 asistencias, cifras que pueden ascender si Kompany le da minutos contra el Hoffenheim. Sin embargo, los datos a nivel europeo son indiscutibles. Echando la vista atrás tan solo una semana, Michael Olise fue el jugador que realizó más pases clave (8) y completó más regates exitosos (7) en las cinco principales ligas de Europa.

Según StatMuse, después de Lamine Yamal (28) ningún jugador ha creado más grandes ocasiones esta temporada en las cinco grandes ligas europeas que Olise (27). Lo sigue Mohamed Salah con 26. Además, también es el que más pases clave da por partido en las cinco grandes ligas: 1,41 por choque, según DataMB, superando a Bukayo Saka y Lamine Yamal (1,31).

'Mejor Jugador' del mes de abril y MVP de la Bundesliga para muchos, Olise ya solo piensa en un Mundial de Clubes en el que el Bayern Múnich será, sin duda, uno de los grandes favoritos a besar la gloria en Estados Unidos. ¿Será determinante?