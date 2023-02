Matthäus ataca a Neuer: "Ya no merece ser capitán del Bayern"

El ex jugador alemán ha atizado duramente al guardameta para defender al club bávaro La polémica surge por la destitución del entrenador de porteros, Toni Tapalovic, amigo del internacional alemán

Siguen las aguas revueltas en el Bayern de Munich. El equipo bávaro no está atravesando un buen momento en lo deportivo ni tampoco fuera de él. Y es que las declaraciones de Manuel Neuer a raíz de la destitución del entrenador de porteros, Toni Tapalovic, amigo del internacional alemán han generado una fuerte polémica en el seno del club.

El guardameta alemán criticaba duramente al club hace unos días por el despido de Tapalovic, entrenador de porteros desde 2011: "Fue un golpe para mí, cuando yo ya había tocado fondo. Fue como si me hubieran arrancado el corazón"... y las reacciones no han tardado en llegar.

Si hace unos días era Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern de Munich, quien criticaba a Neuer por "poner sus intereses personales por encima de los intereses del club", hoy es Lothar Matthäus quien atiza duramente al guardameta alemán.

La leyenda germana ha criticado la actitud del capitán del equipo bávaro en 'SkySport', quien para él no merece seguir siendo capitán del equipo: "Esquió con negligencia y ahora está dando una entrevista no autorizada en la que ataca al club. ¿No había dicho hace unas semanas que nadie estaba por encima del club? No merece seguir siendo capitán".

Matthäus ha criticado la lesión del portero, que le hará perderse lo que resta de temporada, mientras esquiaba: "Manuel Neuer es un icono del fútbol mundial. Pero es culpa suya que después del accidente de esquí y de esta entrevista su figura sea cuestionada con fuerza".

El equipo alemán sigue primero en la Bundesliga con un punto de ventaja ante el Unión Berlín con la vista puesta en la eliminatoria de octavos de Champions contra el PSG.