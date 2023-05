Marco Reus, el futbolista 'gafado'

El capitán del Borussia Dortmund estuvo a escasos minutos de proclamarse campeón de la Bundesliga A pesar de sumar once temporadas en el cuadro negriamarillo no ha ganado ninguna liga

El 27 de mayo de 2023 debía ser una fecha imborrable en la ciudad de Dortmund. El Borussia estaba a 90 minutos de proclamarse campeón de la Bundesliga tras una década de dominio del Bayern de Múnich. Pero el destino fue cruel. El desenlace del choque contra el Mainz lo protagonizaron las lágrimas de una afición que confiaba en volver a celebrar una liga desde la temporada 2011/12 y de un capitán que, tras once años de sacrificio, esfuerzo y lesiones, sigue sin levantar el ansiado trofeo con el club de sus amores.

La historia de Marco Reus encoge el corazón de todos los seguidores del conjunto negriamarillo. Socio del Borussia Dortmund desde que era pequeño, el internacional alemán ha finalizado segundo en la tabla hasta en siete ocasiones.

Fiel a unos colores, Reus regresó al club de su vida en verano de 2012 y desde entonces no se ha movido. Y por ofertas no ha sido. Rechazó al Bayern de Múnich, sonó para los más grandes: Barça, Manchester United, Real Madrid, PSG, Chelsea, Atlético de Madrid... Incluso el Al-Nassr saudí trató de tentarlo con millonarias propuestas.

Marco Reus estuvo a pocos minutos de proclamarse campeón de Bundesliga por primera vez | Agencias

UNA ÚNICA OPCIÓN

Sin embargo, para el capitán solo había una opción: ganar la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Tampoco se ha dado en esta campaña. Con todo a favor, un triunfo ante el Mainz bastaba, rival que no se jugaba absolutamente nada. El partido arrancó mal: Hanche-Olsen adelantaba a los visitantes en el minuto 15. Cuatro minutos después, Haller falló el penalti que habría significado el empate. En el 24', llegó el segundo golpe del equipo dirigido por Svensson. Onisiwo ponía el 0-2. En el 40' llegaron más problemas: Adeyemi abandonaba el terreno de juego lesionado.

Reus entró por el lesionado Adeyemi contra el Mainz | Agencias

Guerreiro devolvía la esperanza en el 69' (1-2) y Süle firmaba el definitivo empate (2-2) demasiado tarde, en el 96'. El destino había vuelto a ser cruel con el Borussia Dortmund de Reus. El Bayern de Múnich se había impuesto al Colonia (1-2) en el 89' y l empate en el Signal Iduna Park les confirmaba campeones de Alemania por undécimo año consecutivo.

COMPLETAMENTE DESOLADO

Los futbolistas del cuadro de Terzic estaban totalmente desolados, pero especialmente Reus. Completamente destrozado, se le volvió a escapar su sueño cuando ya prácticamente lo podía tocar. El Borussia ha 'regalado' el liderato hasta dos veces en el último tramo de esta Bundesliga.

Marco Reus, completamente roto tras el empate ante el Mainz | Agencias

Tras el choque, abrió su corazón a todos los aficionados a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: "Me resulta difícil plasmar mis pensamientos y emociones en palabras en estos momentos. ¡Pero aún así, solo puedo decir gracias! ¡Lo que la familia BVB hizo por nosotros el sábado, eso es único! Y todo esto nos muestra lo especial que es este club y sus fans. Me quedé sin palabras y totalmente perdido en un primer momento. Sé que me llamaron, pero estaba demasiado destrozado para entrar en sus brazos. ¡Sí, duele, sí, no hemos estado tan cerca durante tanto tiempo, pero cualquiera que me conoce, que conoce a este club y a los fans de BVB, sabe que volveremos a levantarnos, seguiremos trabajando y lucharemos, como siempre lo ha hecho este gran club! ¡Gracias!".

EL MUNDIAL DE 2014

Por desgracia, la mala suerte también ha acompañado a Marco Reus con la selección alemana. El jugador del Borussia Dortmund no fue campeón del mundo en 2014 por una lesión que le impidió jugar el Mundial de Brasil. En una contundente victoria en un amistoso ante Armenia (6-1) se lesionó del tobillo izquierdo. Joachim Löw, seleccionador en aquel entonces, llamó a Shkodran Mustafi en su lugar.

Reus se perdió el Mundial de Brasil 2014 por una lesión en un amistoso frente Armenia | Agencias

Alemania conquistó su cuarto Mundial tras completar una espectacular exhibición ante Brasil en semifinales, la anfitriona del torneo (7-1), y superar a Argentina en la final (1-0) con un tanto de Mario Götze en la prórroga, en el minuto 113 de partido. Marco Reus, una vez más, se quedaba sin premio.