Lío con la grave lesión de Davies: "El entrenador lo presionó para que fuera titular"

El parón de selecciones ha supuesto un golpe durísimo para el Bayern de Múnich. El equipo bávaro ha sido el más atacado por el 'Virus FIFA' tras perder a Alphonso Davies y Dayot Upamecano. El central francés estará alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, pero el lateral canadiense dice adiós a la temporada.

En un partido prácticamente intrascendente, la lucha por el tercer puesto de la Nations League de la CONCACAF, Davies partió como titular y, a los pocos minutos, sufrió una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Ya no volveremos a ver al canadiense en un campo durante un largo periodo de tiempo.

Tras esta grave lesión, Nedal Househ, agente del futbolista, emitió un comunicado acusando a Federación Canadiense de Fútbol y al técnico Jesse Marsch de lo sucedido. El representante señaló que Davies ya arrastraba molestias del anterior duelo contra México y fue presionado para jugar frente a Estados Unidos.

POLÉMICA CON LA LESIÓN

"Estoy muy decepcionado. Alphonso no estaba al 100% después del juego ante México y estaba planeado que no fuera parte del equipo ante Estados Unidos. El sábado por la noche la expectativa era que no estuviera incluido en el once", inició Househ.

Asimismo, el agente señaló al seleccionador canadiense: "Como capitán, creo que él fue presionado por el entrenador para empezar el partido. Alphonso no es el tipo de jugador que dice no en esos momentos. Terminó jugando y miren cómo terminó. Canadá necesita hacer un mejor trabajo administrando a sus jugadores. Alphonso ahora está lesionado y muy decepcionado por cómo se dio esta lesión".

"Afortunadamente, está en maravillosas manos con un grupo de clase mundial en el Bayern que lo cuidará mucho. Se espera que se someta a una cirugía en las próximas 24 horas", concluyó el comunicado.