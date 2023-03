De Ligt no entiende lo de Nagelsmann

"La verdad es que no lo vi venir, me sorprendió", reconoció el defensa neerlandés "Estamos segundos en la liga, en los cuartos de final de la copa de Alemania y en los cuartos de final de la Champions League. Todavía hay todo por jugar", defendió el jugador del Bayern

Matthijs De Ligt se ha manifestado sobre la destitución de Julian Nagelsmann y lo ha hecho no sin advertir cierta perplejidad por lo sucedido. El defensa neerlandés era titular indiscutible y reconoce que le sorprendió la decisión adoptada por su equipo: "No lo vi venir, me sorprendió. Estamos segundos en la liga, en los cuartos de final de la copa de Alemania y en los cuartos de final de la Champions League. Todavía hay todo por jugar".

De Ligt, que admitió haber "enviado un mensaje a Nagelsmann", deja claro en sus palabras que deportivamente el Bayern estaba cumpliendo todos los objetivos y que, por tanto, la labor del técnico alemán era buena.

Cabe recordar, sin embargo, que la llegada del defensa neerlandés al club bávaro no fue fácil ya que le costó bastante seguir el ritmo de sus compañeros en las primeras sesiones de trabajo. Y es que tras sus primeros entrenamientos, Nagelsmann declaró que "De Ligt me ha dicho que la sesión de entrenamiento de hoy ha sido la más dura de los últimos cuatro años".