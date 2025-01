El Leverkusen de Tah reina en la locura del Signal Iduna Park

Cuatro goles en menos de veinte minutos de juego. Esa fue la carta de presentación del Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen en el Signal Iduna Park, un encuentro que los de Xabi Alonso se llevaron por la mínima (2-3) y afianzaron así su segunda plaza en la Bundesliga por detrás del Bayern de Múnich.

El inicio del partido fue casi inédito. Apenas habían transcurrido 24 segundos cuando, mientras el público aún se acomodaba en sus butacas, un error en la salida de balón del Dortmund propició una volea implacable de Nathan Tella desde la frontal del área, inaugurando el marcador en el Signal Iduna Park (0-1). Los de Xabi Alonso se adelantaban de manera fulminante.

Los locales intentaron reaccionar rápidamente para contrarrestar este arranque inesperado, pero la presión del Leverkusen en la zona de tres cuartos era asfixiante. En el minuto 8, un centro raso desde la banda izquierda, cortesía de Hincapié, le dejó servido el segundo tanto a Patrick Schick, quien no perdonó frente a Kobel, totalmente vendido por su defensa (0-2). La locura se había desatado en el partido inaugural de la decimosexta jornada de la Bundesliga... y aún quedaba mucho por venir.

Jonathan Tah, en el duelo ante el Dortmund / AP

El Dortmund encontró algo de luz con su primera buena combinación ofensiva. Una jugada precisa permitió a Gittens recortar distancias en el minuto 12, aprovechando su 'pillería' para picar el balón por encima de Hradecky (1-2). Sin embargo, la reacción fue rápidamente sofocada. Cinco minutos después, los visitantes aprovecharon otra descolocación defensiva del Dortmund. En un contragolpe de manual liderado por Xhaka y Frimpong, este último asistió con precisión milimétrica a Schick, que volvió a marcar en bandeja (1-3). Cuatro goles en menos de 20 minutos; cada llegada se convertía en gol.

El ritmo frenético disminuyó en los últimos compases de la primera parte, dejando una sensación de vértigo en el Signal Iduna Park tras un inicio que no dejó parpadear a nadie. La reanudación cambió por completo el guion del partido. Ambos equipos optaron por posesiones largas y un control más pausado del balón, lo que redujo el ritmo de juego y, en consecuencia, las ocasiones de gol. Sin embargo, Tapsoba reavivó la emoción del encuentro al cometer un error dentro del área: un manotazo que, tras la revisión del VAR, fue señalado como penalti. Guirassy no falló desde los once metros y acercó a los de Nuri Şahin en el marcador (2-3, minuto 78). Pese a la insistencia del muro amarillo, el Leverkusen resistió las embestidas de su rival y se llevó los tres puntos.