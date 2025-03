El Leverkusen le cierra la puerta a Xabi Alonso: "Se queda"

Xabi Alonso es uno de los nombres en los banquillos que ha generado más ruido en los últimos meses. Con el Real Madrid en el escaparate y la posible vuelta del español al Bernabéu, esta vez en la banda, hace que los aficionados merengues estén muy atentos a su situación en el Bayer Leverkusen. En las últimas horas, tras la salida de Doríval Junior de la selección brasileña, muchas miradas se han puesto sobre la figura de Carlo Ancelotti, candidato a ocupar este puesto en la 'canarinha', hecho que dejaría vacante el asiento en el banquillo del feudo blanco.

En este sentido, ha hablado Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, para cerrar la puerta y todo tipo de rumor sobre la salida de Xabi Alonso, con contrato en Alemania hasta 2026.

“Se queda, y no hay nada más. Me ha dicho que no hay nada. Tiene contrato con nosotros”, afirmó tras el partido de este viernes ante el Bochum (3-1). El Bayer, con este resultado y a tres puntos del líder Bayern de Múnich con un partido menos, se mantiene vivo en la lucha por la Bundesliga.

“En todas las conversaciones que mantenemos sobre esta temporada y la próxima, estamos en contacto estrecho. Esa es la situación”, decía Rolfes.

Recientemente, en la rueda de prensa previa a ese partido, Alonso evitó hablar sobre su futuro: "Ha sido una buena pausa pero no hay nada más. Estamos todos concentrados en la temporada y en los partidos que vienen, y no queremos dejarnos distraer por otras cosas".

"La situación es diferente, en la temporada pasada había algo que decidir. Ahora no hay nada que decidir", comentaba comparando con la pasada campaña, que anunció prematuramente su continuidad en el 'equipo de las aspirinas'.