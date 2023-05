Laimer deja entrever su fichaje por el Bayern de Múnich

El centrocampista austríaco, Konrad Laimer, habría firmado ya un contrato como nuevo jugador del Bayern de Múnich Este movimiento se completó hace meses, muestra el lado profesional de Laimer, su gol podría arrebatarle el título a los bávaros

El centrocampista del RB Leipzig, Konrad Laimer, habría firmado ya un contrato como nuevo jugador del Bayern de Múnich. Precisamente, el combinado bávaro cayó ayer contra el Leipzig en un encuentro clave en la carrera por el título de la competición alemana con el Borussia Dortmund. Un encuentro en el que el austríaco fue uno de los goleadores y protagonistas del duelo.

Según la noticia de Fabrizio Romano, el traspaso de Laimer al Bayern es inminente. Los exámenes médicos se completaron hace meses y el trato está 100% confirmado. Hablando con Sport1, el internacional de Austria dijo después de la victoria por 3-1 contra los campeones de la Bundesliga: "Todavía no puedo confirmarlo, pero mi contrato está por expirar y definitivamente me gusta estar aquí...". En la misma línea se mostró su técnico, Marco Rose. "Esto (Múnich) no está lejos de Salzburgo. Laimer es de Salzburgo", dijo el técnico alemán. 145 kilómetros separan ambas ciudades.

Teniendo en cuenta el hecho de que, según los informes, este movimiento se completó hace meses, muestra el lado profesional de Laimer. Estaba concentrado en su trabajo con su club actual, y precisamente su gol podría negarle a los bávaros el undécimo título de liga consecutivo.

El entrenador del Bayern de Múnich, Thomas Tuchel, está bajo una inmensa presión después de una temporada decepcionante en el Allianz Arena. El exentrenador del Chelsea fue fichado como reemplazo de Julian Nagelsmannn. Sin embargo, su credibilidad ha sido cuestionada después de la dura derrota contra el Manchester City en los cuartos de final de la Champions League, la máxima competición europea de clubes. Potencialmente, podrían arruinar su título de la Bundesliga contra su antiguo club, el Borussia Dortmund, que ahora dependen de ellos mismos para poder lograr la gesta.

Está claro que los bávaros no han sustituido a los goles de Robert Lewandowski. Además, les ha faltado control en el centro del campo, por lo que están preparados para fichar a Laimer este verano. Por su parte, el Bayern también debe tomar una decisión sobre Marcel Sabitzer, quien fue cedido por el Manchester United.