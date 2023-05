Kevin-Prince Boateng, muy afectado por el descenso de su equipo, ya bajara la retirada

El ex del Barça no pudo contener las lágrimas al terminar el encuentro, con el descenso del Hertha Su continuidad está en el aire e incluso está barajando la retirada, a sus 36 años

A Kevin-Prince Boateng se le vio profundamente afectado por el descenso del Hertha Berlín a la segunda división alemana. El equipo de la capital consumó su caída de forma cruel al empatar 1-1 en casa frente al Bochum, con un gol en el último minuto. El delantero, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras sus compañeros abandonaban el terreno de juego.

Boateng, nacido en Berlín y formado en la cantera del Hertha, ha tenido una carrera destacada, pero pocas veces un resultado le ha generado tantas emociones como este descenso. En declaraciones tras el partido a Sky Sport, expresó su tristeza y amor por el club: "Todavía no me lo puedo creer. Es una situación muy triste. Amo al club". Aunque no descartó la posibilidad de retirarse, opción que ya barajó el año pasado, afirmó que necesitaba tiempo para reflexionar.

El futuro de Boateng sigue siendo incierto, ya que su contrato con el Hertha finaliza el 30 de junio. A pesar de las especulaciones sobre su posible retirada, el jugador se va a dar unos días para pensar y evaluar sus opciones, y decidir si continúa jugando al menos un año más. Esta decisión es clave para él, considerando su conexión emocional con el club donde comenzó su carrera y la oportunidad de contribuir a su resurgimiento.

Para el Hertha Berlín está siendo una época difícil ya que también estuvo cerca del descenso el año pasado. El equipo necesita reconstruirse y recuperar la grandeza perdida. Ante el Wolfsburgo, se despedirá de la Bundesliga.