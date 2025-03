Un joven de 16 años, obligado a retirarse días antes de fichar por un club de la Bundesliga

El fútbol no siempre es justo para todos. Lamentablemente, las lesiones y las malaltias no dejan triunfar a chicos que estuvieron muy cerca de ser grandes. Este es el caso de Ben Dumigan, jugador de 16 años del Cork City FC irlandés, que se ha tenido que retirar del fútbol debido a una enfermedad en el músculo del corazón. La malaltía le fue diagnosticada mientras pasaba el reconocimiento médico para fichar por el Hoffenheim, equipo de la Bundesliga.

En un apenado comunicado, su club de origen confirmó la noticia con el joven defensor y anunció que "la familia de Ben estará encantada de compartir su experiencia con cualquier familia que tenga el mismo diagnóstico o un resultado similar".

A finales de enero, mientras se sometía a pruebas médicas antes de fichar por el Hoffenheim de la Bundesliga, Ben recibió un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica (MCH), una enfermedad cardiovascular que provoca un engrosamiento anormal de una parte del músculo cardíaco.

La afección en el corazón de Ben le permite vivir una vida "larga y saludable", pero según el equipo de cardiólogos especialistas en Cork, debe limitarse al "ejercicio moderado de forma segura, el estrés que el fútbol de competición impone al corazón aumenta el riesgo de desarrollar una arritmia o ritmo cardíaco irregular, potencialmente mortal".

"Anunciar mi retiro del fútbol competitivo a tan temprana edad es algo que nunca imaginé que tendría que hacer" Ben Dumigan

Ben se unió a las categorías inferiores del Cork City en el equipo sub-14 en 2023 procedente de su club de la infancia, el Midleton, y fue ascendiendo en la cantera, hasta que le asignaron un dorsal para el primer equipo antes de la temporada 2025. Además, Ben ha sido internacional, convocado en las categorías sub-15, sub-16 y sub-17 de Irlanda.

"Anunciar mi retiro del fútbol competitivo a tan temprana edad es algo que nunca imaginé que tendría que hacer", comentó Ben en declaraciones facilitadas por el club. "El diagnóstico ha sido un shock y las últimas semanas han sido muy difíciles. Aunque nunca podré volver a jugar al fútbol, el diagnóstico podría haberme salvado la vida, y estoy muy agradecido por ello. Me siento abrumado por la cantidad de apoyo que he recibido y quiero agradecer a todos en el Hoffenheim, en la Base CAA, a todos en mi club escolar Midleton FC y a mi escuela Midleton CBS por su apoyo. También quiero agradecer a mis amigos y familiares por su cariño y apoyo. En particular, quiero agradecer a todos en Cork City, especialmente a Liam Kearney, quien me ha brindado un apoyo increíble durante estos momentos tan difíciles".

Kearney, director de la academia del Cork City, declaró que "el talento futbolístico de Ben quedó patente durante su tiempo con nosotros, y eso se reflejó en las convocatorias internacionales y en el hecho de que estaba a punto de fichar por un club de la talla del Hoffenheim. Ben cuenta con todo nuestro apoyo al dejar atrás su carrera como jugador, y seguiremos haciendo todo lo posible para ayudarle a adaptarse a este cambio tan significativo en su vida. Le acompañamos en este momento tan difícil, pero me ha impresionado enormemente la positividad y la resiliencia que ha demostrado al afrontar esta noticia; cualidades que, sin duda, le acompañarán en el futuro".