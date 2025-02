El hombre que le lleva la contraria a Luis Enrique

Luis Enrique se empeñó en decir que 'no', pero Hugo Ekitiké no para de demostrar que era un 'sí'. ¿Se equivocó realmente el asturiano con su decisión de dejarlo salir de París? Es fácil juzgarlo a toro pasado. Ajeno a todo aquello está el atacante francés, máxima estrella del Eintracht Frankfurt tras la marcha de Omar Marmoush al Manchester City, que no deja de sorprender al mundo con sus actuaciones. Seguramente, pocos esperaban tal rendimiento esta temporada.

Especulaciones a un lado, la realidad es que Hugo Ekitiké está lejos de tierras francesas. Una de las grandes promesas de la Ligue 1 tras despuntar en el Stade Reims de Óscar García, el PSG se hizo con sus servicios a cambio de casi 30 millones de euros en 2023, que para esquivar el fair-play financiero, abonaron tras una temporada cedido en París (realmente llegó en 2022).

Hugo Ekitiké, una situación insostenible en el Parque de los Príncipes / EFE

Bajo las órdenes de Galtier jugó 33 encuentros, marcando cuatro goles y repartiendo cuatro asistencias como delantero centro. Sin embargo, con Luis Enrique, desapareció del mapa. Solo participó en ocho minutos hasta su salida, forzada hasta tal punto que fue apartado del equipo. En enero de 2024 se fue al Eintracht Frankfurt, que primero pagó 3,5 millones de euros por su cesión, y a final de temporada otros 16,5 para su incorporación permanente.

Omar Marmoush celebra uno de los goles al Bayern con Hugo Ekitiké / AP

Con la confianza mermada, le costó arrancar un poco en Alemania. Poco a poco fue recuperando su nivel, tanto físico, como técnico y mental, y esta temporada está siendo una de las sensaciones de Europa, algo que no sorprende a los que lo han seguido de cerca desde que apareció en la élite.

La gran estrella del Eintracht

Con sus 1,90 metros de altura, su excelsa técnica y su potencia física, con una zancada muy poderosa, Ekitiké es un futbolista prácticamente imparable. Junto a Oumar Marmoush, flamante fichaje del Manchester City en este mercado invernal, ha formado una dupla bestial en el Eintracht Frankfurt. Ahora, con la salida del egipcio, se ha convertido en la gran referencia del Deutsche Bank Arena.

Hugo Ekitiké, delantero del Eintracht Frankfurt / EFE

Esta temporada, ya van 16 goles y seis asistencias en 29 partidos sumando todas las competiciones, pero el hambre de marcar diferencias que exhibe en cada partido hace intuir que, a sus 22 años, firmará registros mucho más espectaculares a final de curso. En los últimos cinco partidos, ha marcado cinco goles. ¿Hasta dónde llegará el 'fenómeno Ekitiké'?