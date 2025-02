Harry Kane, a ritmo récord

El Bayern de Múnich sigue dominando la Bundesliga con mano de hierro. El conjunto bávaro quiere recuperar el trono perdido en el curso pasado en beneficio del Leverkusen y va por muy buen camino. Los de Kompany volvieron a ganar, esta vez ante el Kiel.

El equipo muniqués se paseó en la primera mitad para irse al descanso con dos goles de ventaja. Logró dos tantos más en el inicio del segundo tiempo en lo que era una auténtica fiesta local. Sin embargo, la excesiva relajación casi les pasa factura encajando tres goles del Kiel, pero todo quedó en un susto.

El protagonismo goleador, de nuevo, recayó en la figura de Harry Kane, que logró un doblete. El delantero inglés es una auténtica máquina de hacer goles y, además, es insaciable sobre el terreno de juego. Al internacional con los 'Three Lions' parece no costarle apenas esfuerzo ver portería y lo ha convertido en un elemento rutinario.

NÚMEROS IMPRESIONANTES

El curso pasado, en teoría el de adaptación a una nueva competición, Kane logró la escalofriante cifra de 36 goles en 32 partidos de Bundesliga. Unos registros que le permitieron ganar la Bota de Oro por delante de otros jugadores de primer nivel como Lewandowski, Haaland o Mbappé.

Y esta temporada tampoco se está quedando atrás. El nueve inglés ya ha logrado 26 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones. Si nos centramos en el torneo liguero, Kane ha visto portería en 19 ocasiones en los 18 partidos que ha disputado.

De hecho, ya ha entrado en la historia de Alemania porque ningún jugador había marcado tantos goles (55) en los primeros 50 partidos jugados en la Bundesliga. Y es que las cifras de Harry Kane en el Bayern de Múnich rozan lo paranormal. Desde su llegada, ha marcado 70 goles y ha dado 20 asistencias en 72 partidos.

LA ASIGNATURA PENDIENTE

Pese a sus registros goleadores, todavía tiene una asignatura pendiente en su carrera: levantar algún trofeo. Kane no ha ganado nunca un título, hecho por el que ha sido siempre criticado. En ese sentido, el atacante inglés expresó su opinión acerca de estas críticas tras el doblete logrado ante el Kiel: "Hay mucha gente que, a lo largo de mi carrera, sólo habla de que aún no he ganado ningún trofeo. Sería bueno silenciar a algunas personas". Parece claro que por la aportación goleadora de Kane no será y cada vez está más cerca de levantar un título con el buen paso del Bayern por la Bundesliga.