Haller supera el cáncer y vuelve a entrenar

El 2023 arranca con la excelente noticia de la recuperación de Sébastien Haller. El futbolista del Borussia de Dortmund fue diagnosticado a principios de temporada de un tumor testicular que le ha apartado varios meses de los terrenos de juego.

Después de la operación y un agresivo tratamiento de quimioterapia, el francés dio un nuevo paso hacia la vuelta a la competición y ya se enfundó la camiseta de entrenamiento de los de la cuenca del Ruhr para ejercitarse en el gimnasio. El atacante, que llegó a Alemania tras realizar una excelente temporada en el Ajax de Amsterdam, donde se colocó entre los máximos realizadores de la Champions League, todavía no ha debutado con los de Dortmund y espera estar pronto a disposición de Edin Terzic.

Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2023 💪🔥 Hâte de tous vous revoir 🟡⚫️ pic.twitter.com/EwG4vBSmwf — Sébastien Haller (@HallerSeb) 2 de enero de 2023

Haller envió un mensaje que irradiaba positivismo a través de sus redes sociales: "Buen año a todos! 2023 ha comenzado muy bien para mi y es sinónimo de regreso a los terrenos de juego. 2022 no fue un gran año pero me ha preparado para afrontar todos los retos que me ofrecerá este 2023".