Guirassy, tocado con el Barça en el horizonte

El Borussia Dortmund sufriría un serio contratiempo instantes antes de recibir la visita del Mainz 05, gran revelación de la Bundesliga: Serhou Guirassyno se vestiría de corto en el Signal Iduna Park. La máxima referencia ofensiva del cuadro que ahora dirige Niko Kovac, tras el cese de Nuri Sahin, no estaría presente en el encuentro correspondiente a la vigesimoseptima jornada de la competición alemana. Un enfrentamiento crucial para los intereses de un Dortmund que no puede dejarse más puntos por el camino si no quiere descolgarse por completo de la lucha por los puestos europeos.

El '9' no subió al autobús 'borusser' rumbo al estadio. Por lo visto, según informó 'Sky Sports', la causa de su ausencia se remitía a unas ligeras molestias en la zona de los aductores que arrastraba de su participación con Guinea durante esta última fecha FIFA. Se le practicó una resonancia magnética, pero se estimaba que pueda reaparecer en el siguiente compromiso del equipo, ante el SC Friburgo el próximo sábado 5 de abril.

Así, el guineano planteaba serios problemas a un Kovac que apenas cuenta con dos posibles alternativas para esa demarcación: Maximilian Beier y Karim Adeyemi. Acostumbrado a dibujar un 4-2-3-1 con Guirassy como único punta, tendría que reiventarse y modificar el sistema ante el Mainz 05. Línea defensiva de tres centrales, pivote único, dos carrileros, dos interiores y dos puntas.

A priori, un enfrentamiento que ya se antojaba disputado por la dinámica negativa que encadenaba el Dortmund y las buenas sensaciones que venía mostrando el cuadro de Bo Henriksen, podía complicarse aún más debido a la inoportuna baja de Guirassy, máximo realizador de la plantilla con 24 dianas en 36 compromisos, además de siete asistencias.

Guirassy lidera la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / EFE

APARECIERON LOS 'FANTASMAS' DE SABITZER

Su lesión no sería tan grave como la de Marcel Sabitzer, que recibió un golpe en la rodilla en la derrota ante el RB Leipzig. Pieza clave en la medular para Kovac y que presumiblemente se perderá la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League ante el FC Barcelona.

Pues bien, el Dortmund fue capaz de superar tal adversidad y batió con facilidad a un Mainz 05 que, pese a la derrota, conserva la cuarta plaza tras la derrota del RB Leipzig ante el Borussia Mönchengladbach. Beier, que ya 'mojó' en la vuelta de octavos contra el Lille, firmó un doblete clave: abrió el marcador y puso el tercer tanto, de la de la tranquilidad. Antes, eso sí, Emre Can anotó el 2-0.

Brandt, Adeyemi y Beier - que anotó un doblete - en la victoria del Dortmund ante el Mainz 05 / @BVB

Paul Nebel marcó un 3-1 en el 76' que no sirvió para dar alas a un Mainz incapaz de arrebatarle los tres puntos al Dortmund, que asciende hasta la décima posición y se sitúa a tan solo cuatro puntos de la plaza que da acceso a la Conference League, y a siete de la cuarta y última plaza que otorga el billete a la Champions League.

Tras esta vital victoria, a Kovac no le queda otra que cruzar los dedos para que el alcance de la lesión de Guirassy sea menor, y pueda estar al 100% de cara al próximo 9 de abril en Montjuïc. El guineano, que se destapó tras una temporada magnífica en el Stuttgart, es el pichichi de la Champions League con 10 dianas en nueve encuentros. Igualó a dos colosos como Haaland y Lewandoswki, que alcanzaron esas cifras en las temporadas 2020/21 y 2012/13, respectivamente.