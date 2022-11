El Dortmund se planta con Bellingham: "No podemos permitirnos una guerra económica"

Watze, CEO del Dortmund, ha asegurado a 'Bild' que no podrán competir por el inglés si vienen los 'grandes' con todo para ficharlo El Dortmund, eso sí, tratará de mantener al centrocampista inglés una temporada más

El Borussia Dortmund sabe que tendrá muy complicado retener a Jude Bellingham si los 'grandes' de Europa vienen a por él con todo en el próximo mercado de fichajes de verano. El club 'borusser' quiere mantenerlo a toda costa, pero no piensa entrar en una guerra económica que tiene claro que no puede ganar. Así lo ha confesado Watzke, el CEO del Dortmund, en declaraciones a 'Bild'.

"Le preguntaremos si quiere irse o no... Pero si vienen grandes clubes no podemos permitirnos una guerra económica", ha expresado un Watzke, que no piensa tirar la toalla por el jugador. Aún es joven, tiene un margen de mejora brutal por delante y le presentarán un proyecto para que pueda seguir creciendo al cobijo del Signal Iduna Park.

La intención del Dortmund sigue siendo la de renovarle. Watzke lo tiene claro: "Tendremos conversaciones con Bellingham una vez finalice el Mundial". Dependiendo de las intenciones del inglés, el club actuará en consecuencia. El Dortmund sabe que tiene en Bellingham un jugador por el que media Europa suspira. Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool... Un traspaso significaría volver a llenar las arcas 'borussers'.