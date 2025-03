El Dortmund pasa de la Bundesliga

Al Borussia Dortmund parece importarle poco la Bundesliga. El cuadro de Niko Kovac sumó su segunda derrota consecutiva, la undécima de la temporada en liga, frente a un Leipzig que se adelantó por medio de Xavi Simons y que sentenció con un tanto de Loïs Openda. Los negriamarillos, rivales del FC Barcelona en cuartos de Champions, caen al undécimo puesto de la clasificación, a siete puntos de la cuarta plaza que podrían ser diez si el Eintracht gana este domingo.

Pagó caro el Dortmund el peaje de superar los octavos de final de la Liga de Campeones. El conjunto de Niko Kovac, que derrotó al Lille en Francia tras el empate de la ida, no pudo trasladar las buenas sensaciones a la Bundesliga con el mismo once que jugó en competición europea. El rival era el Leipzig, que lucha por las posiciones de Champions, por lo que no iba a ponerle las cosas fáciles a un equipo fatigado y con muestras de cansancio.

Gol y lesión

Los de Marco Rose salieron en tromba y dominaron los primeros minutos con facilidad. Tras un disparo de Openda al larguero que sirvió como aviso, Xavi Simons adelantó a los locales tras cazar un rechace de Kobel. Por si fuera poco, el Dortmund perdió por una lesión grave a Sabitzer, que fue sustituido a la media hora de partido tras doblarse su pierna hacia atrás en un choque con su compañero Pacal Gross.

Justo antes del descanso, Baku volvió a mandar el balón al larguero en su intento desde fuera del área. Lo mejor para el Dortmund en la primera mitad fue el resultado, a pesar de que Adeyemi la tuvo en una ocasión que salvó Gulácsi.

Tras el paso por vestuarios y después de un cabezazo desviado de Guirassy, Loïs Openda iba a prácticamente sentenciar el duelo con una volea al segundo palo, totalmente solo, a la salida de un córner botado por Xavi Simons.

No se vino abajo el Dortmund a pesar del 2-0 en contra, pero no era su día de cara a portería. Maximilian Beier, en dos ocasiones, se topó con la madera. También Adeyemi vio como el palo evitaba su gol, mientras que a Guirassy se lo negaba Gulácsi en un mano a mano para establecer como definitivo el 2-0.