El Dortmund se divierte antes del Barça

El Dortmund llegaba tocado al duelo contra el Friburgo y salió más que reforzado. El conjunto de Nico Kovac se paseó en su visita liguera previa al duelo contra el Barça y afronta con mayor confianza la primera de sus dos 'finales' europeas ante los blaugrana.

Los alemanes salieron con un once poblado de titulares y con algunas rotaciones obligadas por lesión. Las principales ausencias en el once fueron las de los sancionados Nico Schlotterbeck y Yan Couto, por sanción, además de Guirassy y Nmecha, que llegaban al partido entre algodones por molestias musculares. La principal novedad en el once titular del Dortmund fue la de Carney Chukwuemeka, que podría ser también titular en Montjuic para cubrir la baja de Pascal Gross en el centro del campo.

El partido empezó frío, con ningún dominador claro y pocas ocasiones claras. Aun así, el Dortmund parecía querer más que su rival y tuvo las primeras llegadas al área rival al cuarto de hora de partido. Cuando el Friburgo empezó a activarse y amenazar en campo contrario, Adeyemi se inventó una gran jugada individual para adelantar a los de Kovac en el minuto 34 de partido. Pocas cosas pasaron más hasta el descanso.

La segunda parte fue más dinámica, con el Friburgo adelantando líneas en busca del empate y el Dortmund aprovechando espacios. El segundo del Borussia llegó rápido, en el minuto 52, con una gran definición de la novedad en el once: Carney Chukwuemeka. Los de Kovac no necesitaron en exceso la pelota para poner una ventaja considerable en el partido.

Una victoria plácida

En el minuto 68 llegó el tercero del Dortmund, cuando estaba durmiendo el partido, gracias a un tanto de Guirassy que ya sentenciaba el encuentro a falta de veinte minutos. Kovac lo supo y no dudó en retirar del terreno de juego a dos posibles titulares contra el Barça: Adeyemi y Chukwuemeka.

Chukwuemeka marca el segundo para el Dortmund con un remate desde fuera del área. / EFE

En los últimos minutos, Gittens ponía el cuarto para el Borussia con un tanto de cabeza y el Friburgo recortó distancias en el minuto 88 con un gol de Maximilian. La contundencia y el buen acierto de cara a portería del Dortmund se impusieron al conjunto local, que no decidió bien en el último tercio del campo.

El conjunto de Nico Kovac se llevó tres puntos importantes en su lucha por los puestos europeos y ya prepara su visita a Barcelona en Champions League con algo más de moral tras este contundente resultado.