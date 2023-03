El Chelsea, enfadado con Tuchel

Tuchel ha provocado un cabreo en el Chelsea tras insinuar que se quiere llevar al Bayern un miembro del cuerpo técnico En el Chelsea no sabían nada hasta que oyeron las declaraciones públicas

La destitución de Nagelsmann como técnico del Bayern de Múnich ha puesto patas arriba el fútbol europeo. A pesar de las explicaciones que ha dado el club sobre el despido, todo apunta que el causante principal sería una mala relación con el vestuario. No se queda ahí el conflicto, sino que la incorporación de Tuchel como nuevo entrenador también ha traído cola.

Durante su primera rueda de prensa como entrenador del conjunto bávaro, Tuchel explicó que quiere tener a su gente de confianza en el club: "Mi cuerpo técnico tampoco estaba preparado, así que muchas gracias a sus familias por su flexibilidad. Arno Michels y Zsolt Löw, que han trabajado conmigo durante más de diez años, estarán conmigo. Esperamos sumar a Anthony Barry, que actualmente está en el Chelsea".Estas declaraciones han provocado el enfado en Inglaterra, según ha informado The Telegraph. Aparentemente, el Chelsea no tenía noticia previa sobre el interés de Tuchel en incorporar a Anthony Barry ya que no les había llegado ningún tipo de propuesta oficial. Así pues, han descubierto las intenciones del nuevo entrenador del Bayern a través de la prensa, algo que no ha sentado nada bien.Anthony Barry llegó al Chelsea en 2020 cuando Lampard asumió el banquillo de los 'blues', pero se quedó en el club ya que todos los entrenadores que han pasado por el equipo han quedado muy satisfechos con su rendimiento. Tuchel fue uno de ellos. Lo conoció en Londres cuando estuvo al frente del club inglés, entre enero de 2021 y septiembre de 2022.Allí se convirtió en uno de sus hombres de confianza y, por ello, ahora lo quiere incorporar en su nuevo proyecto. Sin embargo, los directivos del Chelsea lo tienen claro: Barry tiene contrato vigente y, si se lo quieren llevar, no les quedará otra que lanzar una oferta formal por él.