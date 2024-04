El CEO del Leverkusen: "Con Xabi Alonso, la relación es de win-win"

Fernando Carro es CEO del Bayer Leverkusen desde julio de 2018. Su club acaba de ganar la Bundesliga con 250 millones de presupuesto, tres veces menos que el Bayern Munich (744 M€). Ingeniero industrial, gestionó Arvato, una empresa de servicios, filial de Berteslmann con casi 70.000 empleados y 4.000 millones de facturación.

Preguntado por si a principio de temporada esperaban este éxito, Carro respondió: "La verdad es que sí, aunque sabíamos que era muy complicado. Cuando llegué dije que el Bayer Leverkusen debía estar en el grupo de equipos que compitiera por títulos, en el top-16 de Europa y en el top-4 de Alemania. Siempre he pensado que la historia le debía una Bundesliga al Bayer Leverkusen y por fin se ha hecho realidad.Es el resultado de años de trabajo en ámbitos como organización, planificación, profesionalización, optimización de recursos…"

Xabi, el elegido

La apuesta por un jóven e inexperto Xabi Alonso resultó a la postre sobresaliente, un entrenador que ya forma parte de los libros de historia del equipo. " En la elección del entrenador seguimos un proceso parecido al de los jugadores. A Xabi lo seguíamos desde antes de ficharlo, pero finalmente lo incorporamos la temporada pasada. Como jugador fue una gran leyenda y como entrenador vimos en él grandes dotes de liderazgo, capacidad para gestionar un vestuario… y, por supuesto, una idea clara del equipo y del fútbol que quería" afirmó sobre el español.

La 'flor' de Xabi Alonso / EFE

Sobre el impacto del triunfo del Leverkusen sobre un 'gigante' como el Bayern, el CEO afirmó: "El principal impacto es el deportivo. El Bayer Leverkusen se ha colocado en lo más alto en la Bundesliga, algo que no habíamos logrado nunca. Además, rompiendo la hegemonía del Bayern de Múnich, que llevaba 11 títulos consecutivos. Creo que para el aficionado y para la competición es mucho más interesante que el desenlace no se dé por hecho de antemano, que haya competencia. Y luego está el impacto en otros ámbitos como el social (hemos pasado de 25.000 a más 50.000 socios y tenemos lista de espera de abonados), marketing y merchandising (se han vendido más camisetas que nunca, por ejemplo; de hecho están agotadas), comunicación (ya somos el tercer club de Alemania en redes sociales), internacionalización, etc"

Las claves del éxito

"¿Las tres claves del éxito? Es imposible resumirlo en tres, porque los factores que intervienen son múltiples. El liderazgo, la profesionalidad, el cuerpo técnico, la plantilla que hemos confeccionado, el trabajo en equipo de todo club… Son muchos los elementos relevantes e imprescindibles para explicar este éxito." sentenció.

"Nuestro objetivo debe ser mantenernos en ese grupo que lucha por tocar metal. Es imposible ganar siempre, pero debemos aspirar a ser competitivos y ambiciosos. Vamos a seguir trabajando de la forma que lo estamos haciendo, siempre con cabeza y destinando los recursos que podemos destinar, sin volvernos locos, pero sin renunciar a nada."

Preguntado por el futuro de Wirtz, una de las máximas estrellas del equipo, Carro respondió: "Tiene contrato con nosotros y contamos con él para la temporada que viene. Indudablemente, sabemos que hay o habrá interés de muchos clubes, pero él ve en el Bayer Leverkusen el sitio perfecto para seguir evolucionando, como lo ha hecho de forma exponencial hasta ahora"

"La relación con Xabi es magnífica. Es una situación de equilibrio perfecto, de win-win. Él nos ha dado y nos da mucho, y nosotros le proporcionamos el entorno y los recursos que necesita. La base es el gran entendimiento y la continua comunicación que tenemos." afirmó Fernando Carro.