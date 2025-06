Carta abierta a Florian Wirtz: "Perdemos a una persona especial"

Florian Wirtz ha sido, sin duda, el gran protagonista de la semana a nivel deportivo. El centrocampista alemán protagonizó el gran bombazo del mercado de fichajes al convertirse el viernes en el tercer futbolista más caro de la historia y el más costoso de toda la Premier League.

El mediapunta de 22 años abandona el Bayer Leverkusen seis temporadas después, tras haberse convertido en uno de los jugadores más talentosos de Europa. Su espectacular campaña 23/24, en la que ganó la Bundesliga de la mano de Xabi Alonso, despertó el interés de los grandes clubes de Europa, que decidieron pasar a la ofensiva tras consolidarse en la élite en la recién finalizada temporada 24/25.

El Leverkusen se le quedaba corto y, finalmente, fue el Liverpool el único club dispuesto a abonar los 150 millones de euros que solicitaba el equipo de la aspirina, poniendo fin a uno de los culebrones del verano.

Ya cerrado el acuerdo, el director general deportivo del Bayer Leverkusen quiso despedirle con una emotiva carta abierta. Simon Rolfes publicó en 'LinkedIn' un comunicado en el que quiso darle las gracias a Wirtz y desearle lo mejor en el Liverpool.

Florian Wirtz, junto a Simon Rolfes / RRSS

Decisión respetada

A Rolfes le hubiese gustado que el mediapunta alemán se quedara "en el Bayer Leverkusen" el resto de su "carrera". "Decidiste dejar nuestro club y empezar una nueva etapa. Lo respeto totalmente. Perdemos a una persona especial, no solo a uno de los mejores jugadores del mundo", asegura uno de los pesos pesados del Leverkusen.

El director general deportivo del club germano destaca "la mentalidad" de Wirtz y sus "ganas de ganar". "Ese afán constante por mejorar, incluso en los detalles más pequeños. Nunca perdiste esa hambre, incluso tu mentalidad se fortaleció después de tu lesión de ligamento cruzado anterior", añade.

La carta es una continua muestra de agradecimiento para un futbolista total que a base de trabajo y constancia se ha convertido en uno de los mejores del mundo. "Eres una superestrella desde hace tiempo, pero Flo, sigues siendo el mismo. Todos ustedes (él y su familia) seguirán siendo parte de la familia del Bayer 04", resume el comunicado.

Simon Rolfes agradece a Wirtz su paso por el Leverkusen / RRSS

La carta de Simon Rolfes a Wirtz

“Querido Florian,

No quiero escribir esto. Me gustaría decirle al mundo que te quedarás en el Bayer 04 Leverkusen el resto de tu carrera. Pero decidiste dejar nuestro club y empezar una nueva etapa en tu vida. Por supuesto, lo respeto totalmente. No solo perdemos a uno de los mejores jugadores del mundo, sino a una persona especial.

Cuando te conocí, no solo destacaban tus habilidades. Aunque lo que haces con el balón me deja sin palabras. Lo que realmente me impresionó fue tu mentalidad. Tus ganas de ganar. El hambre de anotar, sin importar el marcador. Ese afán constante por mejorar, incluso en los detalles más pequeños. Y tu entorno, con tus padres siempre a tu lado, apoyándote y manteniéndote con los pies en la tierra.

Nunca perdiste esa hambre. De hecho, tu mentalidad se fortaleció después de tu lesión del ligamento cruzado anterior. Hablamos en ese momento difícil, y pude sentir tu frustración por no poder jugar con el balón. Pero también tu determinación por volver aún más fuerte.

Esa actitud te convirtió en un líder. Tranquilo, centrado, con mucha determinación. Jugadores con más experiencia te admiran. Eres una superestrella desde hace tiempo, pero Flo, sigues siendo el mismo. Como en aquel partido decisivo contra el Bremen. Tenías que ser tú quien marcara ese hat-trick. Incluso con la afición ya en el campo, tenías que volver a marcar.

Una vez me dijiste que nunca habías marcado un hat-trick, y por eso lo intentaste. Así de simple. Y seguro que recuerdas cuando estuvimos en Marsella y te dije que podrías llevar el dorsal 10. Estabas muy feliz y orgulloso. La foto nos captó unos minutos después y todavía estás radiante de felicidad. Dice mucho de ti.

Les deseo todo lo mejor en el Liverpool FC. Sé que llegarán lejos y espero que ganen muchos partidos y títulos. Menos cuando nos enfrentemos.

Gracias, Flo, por ser quien eres. Y también muchísimas gracias a tu familia, que nos ha acompañado tan a menudo. A tus padres, por su siempre abierta actitud en todas las conversaciones, su respeto y su humildad. Nos conocemos desde hace muchísimos años y la confianza y el vínculo que nos unen son fuertes e inusuales en el mundo del fútbol. Todos ustedes seguirán siendo parte de la familia del Bayer 04".

Estamos en contacto,

Simon”.