Bundesliga 2023-2024: El Leverkusen destroza el reinado del Bayern de Múnich

Totalmente inesperada y sorprendente la temporada del Bayer Leverkusen en Alemania. El conjunto de la aspirina dio la sorpresa conquistando el primer título de Bundesliga de la historia del club y dejó atrás once años de reinado del Bayern de Múnich.

Más allá del mérito de lo conseguido, el equipo dirigido por Xabi Alonso demostró una superioridad aplastante, acabando el curso liguero con una ventaja de 17 puntos respecto al segundo clasificado y sin haber perdido ni un solo enfrentamiento en las 34 jornadas.

LAS CLAVES DEL CAMPEÓN

El Leverkusen tuvo un verano muy movido en un claro intento de reforzar una plantilla con aspiraciones de cotas más altas. Sin llegadas de grandes nombres, el cuadro alemán incorporó jugadores de perfil medio que a posteriori han aportado un excelente rendimiento sobre el terreno de juego. Grimaldo, Boniface, Xhaka, Tella y Hofmann llegaron al equipo de la aspirina para dar un salto cualitativo y lo han logrado con creces.

Xabi Alonso siguió apostando por un esquema de cinco defensas, pero con dos carrileros muy ofensivos (Grimaldo y Frimpong). En ningún caso, era una idea defensiva, sino que buscaba profundidad y rapidez para llegar con más facilidad a portería contraria. Así lo demuestran las 89 veces que ha visto portería el Leverkusen en este curso de Bundesliga.

Además, el entrenador español contaba con uno de los jugadores con más proyección del panorama futbolístico: Florian Wirtz. El internacional alemán se consagró como un auténtico mago en tres cuartos de campo con 11 goles y 11 asistencias para liderar al equipo y, a nivel individual, ser premiado como el mejor jugador de la Bundesliga.

Otra las de las claves de la consecución de la liga por parte del 'Die Werkself' ha sido la personalidad de un equipo que no dejó de creer en ningún momento. No es casualidad que el Leverkusen sea uno de los equipos europeos que ha logrado más puntos con goles en los últimos minutos.

MÁXIMO GOLEADOR

Harry Kane no necesitó una temporada de transición para adaptarse a una nueva liga. El delantero inglés llegó el pasado verano a Múnich precedente del Tottenham, y en la primera temporada de Bundesliga se alzó con el premio de máximo goleador de la competición. Con un total de 36 tantos en 32 partidos, Kane lideró la ofensiva del Bayern en un curso complicado para los bávaros. Eso sí, el internacional con Inglaterra no ha dejado atrás su maldición con los títulos, puesto que el conjunto muniqués no ha conquistado ningún trofeo esta campaña.

Harry Kane celebrando un tanto con el Bayern de Múnich / AP

Harry Kane (36 goles / 5 de penalti)

Guirassy (28 goles / 4 de penalti)

Lois Openda (24 goles / 2 de penalti)

Deniz Undav (18 goles / 0 de penalti)

Maximilian Beier (16 goles / 0 de penalti)

PORTERO MENOS GOLEADO

Lukas Hradecky fue el guardameta que encajó menos tantos a lo largo de la Bundesliga. El portero finlandés estuvo a la altura de sus compañeros y sus intervenciones fueron importantes para llevar al Bayer Leverkusen a lo más alto del fútbol alemán. Apoyado en una sólida defensa, tan solo recibió 24 goles en 33 partidos disputados en la competición liguera.

Lukas Hradecky, mejor portero de la Bundesliga / Agencias

Lukas Hradecky (24g recibidos / 33 partidos / 0.73 coeficiente)

Alexander Nübel (36g recibidos / 30 partidos / 1.20 coeficiente)

Zetterer (37g recibidos / 27 partidos / 1.37 coeficiente)

Kevin Trapp (48g recibidos / 32 partidos / 1.50 coeficiente)

Robin Zentner (48g recibidos / 30 partidos / 1.60 coeficiente)

ONCE IDEAL

Portería

Lógicamente, el mejor portero de la temporada en la Bundesliga es Lukas Hradecky. El guardameta finlandés ha sido el que menos ha encajado con una mucha diferencia y con sus actuaciones ha llevado a su equipo a levantar un histórico trofeo.

Lukas Hradecky Bayer Leverkusen

34 años

Finlandia

Portero

33 partidos

78 paradas

0 errores que terminaron en gol

76% de los disparos parados

Defensas

El Leverkusen es el gran dominador de la defensa del once ideal de la temporada en la Bundesliga. Los laterales son para Frimpong y Grimaldo. Las 'aviones' han sido dos piezas clave para Xabi Alonso, actuando como carrileros y con una clara vocación ofensiva. Por otra parte, Tah fue el 'salvavidas' del cuadro de la aspirina en la zona defensiva, mientras que Waldemar Anton se erigió en el líder de un Stuttgart de Champions.

Frimpong Bayer Leverkusen

23 años

Países Bajos

Lateral derecho

31 partidos

9 goles

7 asistencias

0.4 veces regateado por partido

3.9 duelos ganados por partido

Jonathan Tah Bayer Leverkusen

28 años

Alemania

Defensa central

31 partidos

4 goles

95% acierto en el pase

12 porterías a cero

5.2 recuperaciones por partido

Waldemar Anton Stuttgart

27 años

Alemania

Defensa central

33 partidos

3 asistencias

66% de los duelos aéreos ganados

6.2 balones recuperados por partido

89% de acierto en el pase

Grimaldo Bayer Leverkusen

28 años

España

Lateral izquierdo

33 partidos

10 goles

13 asistencias

0 errores que terminaron en gol

5.1 recuperaciones por partido

Centrocampistas

La Bundesliga destaca por su juego alegre y ofensivo y, por ello, el mediocampo del once ideal está formado por jugadores con clara vocación a ir al ataque. Xhaka ha vuelto a su mejor nivel de la mano de Xabi Alonso siendo el pivote y ancla del Leverkusen. Asimismo, Musiala y Wirtz, los dos jóvenes talentos alemanes, están demostrando ser futbolistas de primer nivel mundial. Así como Xavi Simons que sigue creciendo futbolísticamente temporada tras temporada, convirtiéndose en un futbolista total.

Xhaka Bayer Leverkusen

31 años

Suiza

Mediocentro

33 partidos

3 goles

5 veces en el equipo de la semana

0 errores que terminaron en gol

6.8 recuperaciones por partido

Musiala Bayern de Múnich

21 años

Alemania

Mediapunta

24 partidos

10 goles

6 asistencias

3.8 balones recuperados por partido

12 oportunidades de gol creadas

1.8 pases clave por partido

Xavi Simons RB Leipzig

21 años

Países Bajos

Mediapunta

32 partidos

8 goles

11 asistencias

14 oportunidades de gol creadas

2.5 pases clave por partido

82% acierto en el pase

Florian Wirtz Bayer Leverkusen

21 años

Alemania

Mediapunta

32 partidos

11 goles

11 asistencias

12 oportunidades de gol creadas

2.3 pases clave por partido

85% acierto en el pase

Delanteros

Dos futbolistas que viven por y para el gol. Harry Kane fue el máximo goleador del campeonato con más de un gol por partido de media. El internacional inglés se ha adaptado a las mil maravillas y, por fin ha hecho olvidar a Lewandowski. Del mismo modo, Guirassy ha sorprendido a propios y extraños con un curso liguero impresionante, anotando 28 tantos en 28 partidos disputados.

Serhou Guirassy Stuttgart

28 años

Guinea

Delantero

28 partidos

28 goles

1 gol cada 90 minutos

3.3 disparos por partido

5 goles de cabeza

Harry Kane Bayern de Múnich

30 años

Inglaterra

Delantero

32 partidos

36 goles

1.1 goles por partido

4.6 disparos por partido

8 asistencias

LA REVELACIÓN

Sin lugar a dudas, el futbolista revelación de la Bundesliga 2023-24 ha sido Serhou Guirassy. Tras ver portería en tan solo once ocasiones en el curso pasado, el delantero guineano ha 'reventado' sus registros goleadores, anotando 28 goles en 28 encuentros. La explosión del atacante ha sido total y ha permitido al Stuttgart amarrar la segunda posición y lograr la clasificación para la próxima Champions League.

Stuttgart’ın forveti Serhou Guirassy, bu sezon Bundesliga’da oynadığı 8 maçta 14 gol attı. pic.twitter.com/MNbivPjbeB — TurkSpor TV (@TurkSporTV) October 24, 2023

LA RADIOGRAFÍA DE LA BUNDESLIGA

Estos serán los equipos que jugarán en Europa la próxima campaña y los descendidos:

Champions: Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern de Múnich, RB Leipzig y Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern de Múnich, RB Leipzig y Borussia Dortmund Europa League: Eintracht Frankfurt y Hoffenheim

Eintracht Frankfurt y Hoffenheim Conference League: Heidenheim

Heidenheim Descensos: Darmstadt, Colonia y Bochum

DFB POKAL

El Bayer Leverkusen no dejó escapar la oportunidad de alcanzar un doblete histórico y se impuso en la final de la Copa de Alemania ante un rival de Segunda División, el Kaiserslautern. El cuadro de Xabi Alonso se adelantó en la primera mitad y vivió el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Kossounou. Sufrió hasta el final, pero el equipo de la aspirina pudo sellar un doblete que quedará para la historia del club.