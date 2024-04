Bryan Zaragoza se pronuncia sobre su situación en Múnich: "Ha sido duro pero..."

Bryan Zaragoza, jugador del Bayern de Múnich, afirmó que en las últimas semanas se han escrito "muchas noticias que no son ciertas" y que, pese a que el inicio de su etapa en el Bayern ha sido "un poco duro", quiere seguir la temporada que viene.

El extremo español, que no disputó ni un minuto en el duelo de este martes contra el Arsenal, habló con EFE y con el diario AS a la salida del Emirates Stadium para repasar su momento en el equipo muniqués.

"Al final es verdad que ha sido un poco duro el principio, pero yo ya me encuentro bien, adaptado en el equipo y ahora, poco a poco, para conseguir oportunidades".

Desde su llegada en invierno, Zaragoza ha disputado tres partidos, para un total de 42 minutos con el Bayern, lo que ha derivado en rumores sobre una supuesta mala relación con Thomas Tuchel y una posible salida en verano, posiblemente como cedido.

"No, no, no. Me veo la temporada que viene en el Bayern, que para eso he firmado cinco años y medio. El año que viene quiero jugar en el Bayern", dijo Zaragoza.

"Para mí es un privilegio estar en el Bayern de Múnich. Trabajo día a día para jugar aquí. Han salido muchas noticias que no son ciertas, pero no estoy pendiente de lo que sale en prensa, estoy pendiente de trabajar, aprender el idioma y adaptarme cuanto antes a este gran equipo", añadió el extremo malagueño.