El Bayern se retira de la puja por Oshimen

El club bávaro no quiere llegar a pagar la cifra que pide el Nápoles El PSG se queda como único competidor de los grandes clubes ingleses

Los clubes ya están planificando la siguiente temporada, al mismo tiempo que trazan sus principales objetivos en el mercado. No obstante, hay veces que esos objetivos no se cumplen. Es el caso del Bayern, que desde la salida de Lewandowski han notado la falta de gol y están empezando a buscarlo para verano, pero por ahora, no parece que lo vayan a conseguir.

Así, según informa el diario Bild, el equipo bávaro se ha retirado definitivamente de la puja por Víctor Oshimen, el que era su máxima prioridad para el mercado. El nigeriano es uno de los futbolistas más cotizados del planeta y su precio está cercano a los 150 millones de euros.

El delantero del Nápoles está cuajando una temporada sensacional y es uno de los artífices del éxito de los italianos esta temporada. Los napolitanos volverán a ganar una liga mucho tiempo después y el ariete ha colaborado con sus 21 goles y 5 pases de gol.

De esta manera, con el club alemán fuera de la carrera por el nigeriano, la contienda pasa a disputarse entre el PSG y los principales clubes ingleses. El club francés quiere renovar la plantilla y quiere reforzarse en vistas al posible terremoto que se les viene con las probables salidas de Messi y Neymar.

Los clubes ingleses como el Arsenal o el Chelsea cuentan también con opciones ante el terremoto institucional que está viviendo el PSG y lo que ello puede llegar a conllevar. La pelea está servida y está por ver quién es capaz de 'llevarse el gato al agua' este verano.