El Bayern presenta candidatura al fichaje del verano: 70 'kilos' por el deseo de media Premier

Ser equipo de Premier League de media tabla no es una tarea fácil. Muchos conjuntos sufren ante el poderío económico del 'Big Six' y los gigantes de Europa, que temporada tras temporada, meten sus garras en sus proyectos para llevarse a los grandes talentos que tienen. El último club en vivirlo, el Crystal Palace.

El equipo que dirige Oliver Glasner cuenta con futbolistas de mucha calidad, especialmente del centro del campo hacia adelante, pero tendrán que salir al mercado para cubrir la salida de una de las claves del equipo esta temporada: Michael Olise.

Según apunta el periodista David Ornstein, el atacante del Crystal Palace habría elegido su nuevo destino, que estaría muy lejos de Selhurst Park. Encima de su mesa tenía ofertas del Manchester United, Newcastle o Chelsea, que ya decidió retirarse de la puja, y escogió al Bayern Múnich por encima de todos.

LA CLÁUSULA DE RESCISIÑON: 70 MILLONES DE EUROS

Eso sí, sacarlo de Londres no será fácil. El Crystal Palace se acoge a su cláusula de rescisión, 70 millones de euros, por lo que estaríamos hablando de uno de los fichajes del verano. El francés, de 22 años, ha marcado 10 goles y dado seis asistencias en 19 partidos de Premier League, siendo uno de los futbolistas con más proyección de la competición. Teniendo en cuenta que una lesión en el muslo le hizo perderse las once primeras jornadas, no está nada mal.

Michael Olise, durante un partido ante el Manchester City / EFE

Si por algo destaca el atacante es por su inteligencia. Pese a ser bastante joven, toma decisiones con mucho criterio sin perder la frescura para inventar jugadas y regates de ensueño. Muy habilidoso con el balón y con un buen físico para destacar en situaciones de uno contra uno y de cara a portería, su visión de juego le convierte en un creador de juego a tener muy en cuenta.

UN ASISTENTE DE LUJO

El curso pasado (2022-23), donde estuvo más liberado de las lesiones, fue el cuarto máximo asistente de la Premier League con 11 asistencias, tan solo por detrás de Kevin de Bruyne, Mohamed Salah y Leandro Trossard, jugadores de Manchester City, Liverpool y Arsenal, conjuntos en los que se intuye mucho más fácil sumar cifras que en un club más humilde como el Crystal Palace.

La posición en la que más cómodo se encuentra es en el extremo derecho, a pierna cambiada para buscar el recorte hacia dentro y finalizar la jugada o servir un pase milimétrico, pero también ha tenido minutos en la mediapunta. Rodeado de compañeros de más nivel y con unas indicaciones tácticas más complejas, Olise puede explotar del todo en el Bayern.

Michael Olise, 'crack' del Crystal Palace / EFE

Sin embargo, su buena campaña 2023-24 no le ha servido para estar en la Eurocopa con Francia. Los 'bleus' tienen tanto talento donde elegir que Didier Deschamps se ha podido permitir el lujo de prescindir de él y Thierry Henry podrá disfrutarlo en los Juegos Olímpicos de París.