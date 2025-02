El Bayern 'explota' a Kimmich

Una de las grandes cualidades que destaca en Joshua Kimmich es su resistencia física. El futbolista alemán de 30 años, además de una técnica exquisita, una gran visión de juego y uno de los mejores posicionamientos de Europa, tiene una capacidad para acumular kilómetros en sus piernas impresionante, pues sumaba 54 partidos seguidos jugando los 90 minutos sin excepción, hasta que dijo 'basta', con todo el lío de su renovación en el aire.

Kimmich, quien fue muy importante para Thomas Tuchel y ahora para Vincent Kompany, además de otros grandes entrenadores que han pasado por el banquillo del Bayern, como el actual técnico del Barça, Hansi Flick, tuvo que frenar su actividad. El internacional alemán fue sustituido en el minuto 43 durante el último partido liguero ante el Eintracht Frankfurt (4-0) por problemas físicos, poniendo fin a su alucinante racha.

54 partidos consecutivos jugando los 90 minutos

Leon Goretzka fue el futbolista que Kompany eligió para reemplazarlo, y aunque Kimmich abandonó el césped por su propio pie, los pronósticos no eran precisamente optimistas. "Es normal que suceda en algún momento cuando has jugado todos los minutos, pero también diría que él no es como todos. Tiene una capacidad increíble para jugar siempre, estar siempre listo y rendir siempre. Veremos cuánto tiempo estará fuera. Pero si no es demasiado, no será un gran problema", explicó Vincent Kompany tras el choque.

Vincent Kompany dando instrucciones a Joshua Kimmich / EFE

Sin embargo, según señalan desde BILD, las pruebas que le hizo el Bayern descartan una rotura y apuntan a una inflamación, por lo que, en el mejor de los casos, podría reaparecer en el siguiente partido contra el Stuttgart. "Kimmich sufrió un dolor muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Las pruebas realizadas por el departamento médico del Bayern han revelado que el centrocampista sufre una irritación en el tendón y causará baja por el momento", compartió el Bayern a través de un comunicado oficial.

El lío con su renovación

Problemas físicos a un lado, el hecho de que Kimmich no haya descansado ni en partidos menores confirma que es un futbolista clave para el Bayern, aunque su contrato, que termina este verano, no ha sido renovado. Por un lado, el periodista Florian Plettenberg, asegura que el futbolista teutón está cerca de alargar su continuidad en el Allianz hasta 2028.

Kimmich intenta para a Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen - Bayern / EFE

Por el otro, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, menos contundente, dejó claro recientemente en declaraciones a la 'DPA' que "no puedo obligar a nadie a firmar, solo decir que nos gustaría que renovase. Queremos que sea una de las caras del Bayern en el futuro, pero decide él". Jugando los 90 minutos en 54 partidos consecutivos, está más que claro que el Bayern cuenta con él. Ahora, como se suele decir, la pelota está en su tejado.