El Bayern espera resarcirse en 'Der Klassiker'

El Bayern de Tuchel espera sacar un resultado positivo ante el Dortmund tras caer eliminado en Copa Los bávaros están solo dos puntos por encima del Borussia Dortmund en una liga que encabeza el Leverkusen

En el esperado 'Der Klassiker' de la Bundesliga, el Bayern Múnich visita el Siganl Iduna Park para medirse al Borussia Dortmund después de la debacle copera. La sorprendente elimianción del Bayern a manos del Saarbrucken, de tercera división ha hecho daño en el seno del club bávaro pero según ha explicado el propio Tuchel, la herida está cerrada y solo se centran en volver a la senda del triunfo. "Entiendo las críticas. Estamos muy decepcionados. Firmas con el Bayern para ganarlo todo, pero una derrota, por amarga que sea, no cambia nada. Es importante mantener la calma y seguir unidos", ha insistido Tuchel.

El Borussia Dortmund llega a este enfrentamiento en buena forma, extendiendo su racha invicta a ocho partidos en todas las competiciones, después de la victoria copera ante el Hoffenheim. Los de Terzic van cuartos en Bundesliga, habiendo ganado seis partidos y empatado los otros tres partidos que han disputado esta temporada.

Por su parte, el Bayern Múnich ocupa la segunda posición y no puede permitirse más tropiezos. A los Thomas Tuchel, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso les saca dos puntos en lo alto de la tabla, y a su vez, ellos le sacan dos puntos al Dortmund. Un rival al que le han ganado 11 de sus últimos 13 enfrentamientos de la Bundesliga, lo que les da cierta confianza de cara a este importante partido.

En cuanto a las bajas, parece que en el Bayern tienen buenas noticias y la lesión de De Ligt no es tan grave como parecía en un principio. Según ha anunciado el propio Bayern, el neerlandés sufre una "rotura parcial del ligamento interno de la articulación de la rodilla derecha". Al no ser total, el tiempo de baja se reduce considerablemente, y se espera que esté de baja entre cuatro y seis semanas. Kimmich sancionado tampoco podrá jugar, y su puesto lo ocupará Goretzka. En el Dortmund será duda hasta el final para disputar 'Der Klassiker' Emre Can, con molestias.

El Leverkusen busca seguir la buena racha

El Bayer Leverkusen está en un momento de forma difícil de mejorar. El equipo alemán es líder en solitario de la Bundesliga y tras 9 jornadas todavía no conoce la derrota. Con la victoria ante el Friburgo por 2-1, los de Xabi Alonso han igualado el segundo mejor arranque de un equipo en toda la historia de la Bundesliga, sumando 25 de 27 puntos posibles.

Pintaba bien esta campaña con los refuerzos que han llegado y con el tolosarra consolidándose después de que el equipo terminara la temporada pasada en sexta posición tras escalar a pasos agigantados en la clasificación, pero la realidad ha superado las expectativas.

Hoy visitan al Hoffenheim, que también está haciendo un gran inicio de curso, con el objetivo de seguir sumando de a tres para ampliar el récord histórico del segundo mejor arranque en Bundesliga.