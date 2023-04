El árbitro del Bochum-Dortmund admite que cometió un error

La comisión de árbitros alemanes reconoció el sábado un error en un penalti no pitado al Dortmund Este error le puede costar muy caro al club, que lucha por el título

Al frente de la Bundesliga con un punto de ventaja sobre el Bayern de Múnich antes de esta jornada 30, el Borussia Dortmund no pudo hacer nada mejor que empatar (1-1) ante el Bochum. Con este resultado, el equipo de Terzic se ve amenazado por el Múnich (59 puntos contra 61), que recibe el domingo al Hertha Berlín.

Y el empate no estuvo exento de polémica. En el minuto 65 de partido, el delantero del Dortmund Karim Adeyemi fue derribado en el área por el defensa del Bochum Danilo Soares. El colegiado del encuentro, Sascha Stegemann, no pitó el penalti y tampoco acudió al VAR. Al respecto, la comisión de árbitros de la Bundesliga tuvo que pronunciarse.

“El defensor se lanza de espaldas y de lado con las dos piernas en la lucha por el balón. No juega la pelota y en su lugar golpea al jugador contrario, derribándolo. Es falta y penalti", estimó la comisión en un comunicado, añadiendo que el árbitro debe tomar la decisión correcta en el campo, "sin que sea necesaria la ayuda de la asistencia de video".

“Después de verlo bien, hay una falta sobre Adeyemi para el BVB. No lo había visto de esa manera en el césped. El VAR sintió que no había un error evidente y por eso no me avisó”, explicó el árbitro Sascha Stegemann al diario 'Bild'.