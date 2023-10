En esta fecha tan señalada, personas, comunidades de todo tipo, organizaciones gubernamentales, ONG´s y empresas de todo tipo y condición se unen para destacar la necesidad de preservar nuestra preciosa naturaleza y encontrar soluciones sostenibles para los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos. La ecología no es un movimiento, es un reto que nos afecta a todos. La toma de conciencia desde el punto de vista de la necesidad humana, la educación y la formación específica son vías para afrontar este cambio de paradigma en el que ya no vale todo.

En todo el mundo, diversas actividades y eventos marcan esta ocasión, desde limpiezas de playas hasta proyectos de reforestación y educación ambiental. Estas iniciativas buscan no solo crear un impacto positivo en el medio ambiente, sino también fomentar una conciencia colectiva sobre la importancia de la sostenibilidad y la preservación de nuestros ecosistemas. Son miles las empresas en todo el mundo que ponen en práctica esta conciencia social que surge a mediados de los años cuarenta.

Una de esas compañías es Naturgy, que trabaja desde hace más de 175 años en el sector de la energía gracias a un modelo de negocio y una sensibilidad medioambiental y que ha sabido adoptar los cambios sociales, tecnológicos y económicos acontecidos en el mundo. Su éxito ante los retos y las oportunidades del entorno es consecuencia de una gestión empresarial resiliente a los distintos contextos de la historia y a una cultura transformadora que impulsa el día a día de las personas. La compañía es consciente del reto global que plantea la lucha contra el cambio climático y por ello, ha transformado y reorientado su negocio hacia la transición energética a través de una estrategia basada en la innovación y un modelo de negocio sostenible que contribuye a los retos sociales y ambientales que enfrenta la humanidad. Por eso, y desde hace años, está trabajando en proyectos renovables que apoyan la transición energética con el objetivo de tener cero emisiones.

Así, solo en España, la compañía tiene una treintena de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en construcción, que permitirán incorporar cerca de 1,5 GW de potencia instalada a la cartera del grupo a lo largo de 2024, y que se suman a los 12 parques eólicos con un total de 422 MW incorporados tras la adquisición este año de ASR Wind. Además, la compañía ha iniciado también los trámites para desarrollar ocho proyectos de almacenamiento con baterías, principalmente hibridados con plantas fotovoltaicas.

A nivel internacional, Naturgy puso en marcha en el primer semestre su tercer parque eólico en Australia y prosigue con la construcción de su primera planta solar en Estados Unidos, de 300 MW de potencia, que está previsto que entre en operación en 2024. Naturgy tiene como objetivo jugar un papel clave en el desarrollo de los gases renovables, tanto en la producción y distribución de biometano en España en el corto plazo, como en el desarrollo del hidrógeno como vector energético que tendrá un impacto significativo en el mix energético a medio plazo.

La compañía se ha consolidado como uno de los principales promotores del gas renovable en España, con más de 50 proyectos en distintas fases de desarrollo, y está bien posicionada para aprovechar la oportunidad que ofrecen los gases renovables para avanzar hacia la descarbonización y está dispuesta a desplegar importantes inversiones y recursos en este negocio. Durante este día Mundial de la Ecología, científicos y expertos en cambio climático enfatizan además la necesidad urgente de abordar los desafíos ambientales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En este sentido, los avances tecnológicos también juegan un papel importante en la protección del medio ambiente. Desde el desarrollo de energías renovables hasta la implementación de tecnologías verdes, se están explorando soluciones innovadoras para reducir nuestra huella ecológica y construir un futuro más limpio y saludable.

Sin embargo, la ecología no se trata solo del medio ambiente, sino también de las personas. En muchas partes del mundo, existen desigualdades ambientales que afectan a comunidades vulnerables, privándolas de un entorno seguro y saludable. Por eso, en este Día Mundial de la Ecología, sumérgete en la importancia de la justicia ambiental y descubre cómo Naturgy, en su camino hacia un futuro sostenible, teje un compromiso que va más allá de las palabras. Consciente de que su impacto no solo se mide en cifras, sino en acciones, Naturgy se embarca en una travesía para asegurarse de que cada individuo tenga acceso a un entorno limpio y equitativo. En su búsqueda de un desarrollo sostenible, la compañía comprende que la verdadera transformación comienza desde adentro. Reconociendo la necesidad de apoyar a los colectivos vulnerables y reducir la pobreza, Naturgy impulsa el crecimiento económico y combate las desigualdades sociales. Pero su compromiso no se detiene ahí, ya que también se esfuerza por garantizar la inclusividad en su empresa, creando así una sociedad más diversa e igualitaria.

Además, hay que destacar que la sostenibilidad genera empleos. La creación de nuevas profesiones es una buena noticia ya que si contamos con expertos, será más fácil hacer frente a los desafíos medioambientales. Estos nuevos perfiles serán claves en la lucha por revertir los efectos contaminantes en los que el hombre ha incurrido en las últimas décadas. Algunas de estas nuevas profesiones serán:

Técnicos medioambientales (en diversos sectores: obras, logística…) Analista en contaminación ambiental Técnico superior en energías renovables Ecodiseñador Promotor de reciclaje Especialistas en Economía Circular Especialistas en educación ambiental

También la juventud desempeña un papel crucial en esta lucha. Los movimientos juveniles por la acción climática están ganando impulso en todo el mundo, alzando sus voces y exigiendo un cambio real en las políticas y prácticas que afectan al medio ambiente. Son los líderes del mañana y están decididos a proteger su futuro y el del planeta que habitan.

El Día Mundial de la Ecología es un recordatorio de que todos somos guardianes de nuestro planeta: particulares, pymes, grandes empresas, niños, adultos… Todos los sectores de la sociedad deben ser conscientes que la ecología es más que un movimiento, es una llamada a la acción para tomar medidas concretas y responsables para proteger nuestro entorno natural, construir un futuro sostenible y avanzar hacia un mundo más consciente de la ecología.