Yomer Medrano afronta el combate de su vida frente a Tumi Phillips

El boxeador hispano-dominicano Yomer Medrano, de la categoría peso ligero, se prepara para una de las noches más importantes de su carrera. El próximo domingo 7 de septiembre, Medrano se enfrentará a Tumi Phillips en el Brentwood Centre (Brentwood, Inglaterra), un escenario emblemático que le permitirá mostrarse ante la cuna del boxeo mundial.

Para Yomer, que peleará en peso ligero, este combate es mucho más que un reto deportivo: “Enfrentarme a Phillips es una oportunidad que me ha caído del cielo. No lo pensé dos veces y aproveché la ocasión. Para mí es un sueño pelear en Londres, la casa del boxeo. Es un honor y una oportunidad que me hará visible ante mucha gente”, asegura.

De Barcelona al sueño británico Nacido en Jimaní (República Dominicana) y afincado en Barcelona, Yomer comenzó en el boxeo siendo apenas un niño. A los 24 años decidió dedicarse plenamente a este deporte, motivado por su entrenador de toda la vida, Pollo Ramírez, quien estará en su esquina el próximo domingo.

“Él es como un padre para mí. Me motiva, me cuida y ha estado siempre en mi camino”, explica Medrano. Su historia es la de la constancia y la superación: compaginando trabajo, familia y entrenamientos, Yomer ha forjado una disciplina que hoy lo lleva a un combate clave en su trayectoria profesional (récord 4-3-1).

“Nunca he estado parado, entreno siempre. Para esta pelea me exigí más, intensifiqué los entrenos. No paro nunca de entrenar”, confiesa. Más allá del ring Lejos de ser solo un púgil, Medrano se muestra como una persona cercana, con pasiones que van más allá del cuadrilátero: el trail running, el baloncesto, el tiro con arco, el cine y la lectura forman parte de su vida diaria. Padre de un niño de 8 años (Biel) y una chica de 17 años (Gissell), asegura que el deporte le ha enseñado valores que traslada también a su familia: constancia, disciplina y creer en uno mismo.

Consciente de que el boxeo en España vive un buen momento, Yomer anima a todos a probar este deporte: “El boxeo te enseña a conocerte, a luchar contigo mismo, a canalizar frustraciones y a rodearte de gente buena y sana”. Una velada especial para Barcelona y para su gente Aunque el combate tendrá lugar en Inglaterra, Medrano contará con el aliento de los suyos desde Barcelona, en el club Barrio Bravo, donde se reunirán amigos y seguidores para verlo en directo.

“Quiero agradecer a toda la gente que me apoya, a mis amigos y a mi familia, que me dan la fuerza para no rendirme. Yo trabajo y hago lo que me gusta. Seguiré en esto mientras tenga fuerzas, porque es lo que me motiva”, concluye. Crédito fotos: @rafasanjurjo Sobre Yomer Medrano Jenrys Yovannys Medrano Méndez, conocido como Yomer Medrano, es un boxeador profesional hispano-dominicano con residencia en Barcelona.

Nacido en 1987 en Jimaní (República Dominicana), combina su pasión por el boxeo con su vida familiar y otras aficiones deportivas. Desde 2020 compite en el campo profesional, acumulando un récord de 4 victorias, 3 derrotas y 1 empate. Su estilo versátil, entrega y disciplina lo han convertido en un referente cercano y auténtico dentro del boxeo español.