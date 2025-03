Dos victorias y una derrota para España en el Mundial Femenino de boxeo

Con los ánimos elevados tras las últimas medallas europeos y mundialistas que vivieron su culminación con la presencia de Laura Fuertes en los Juegos de París, la selección española femenina afronta esta semana el Mundial Femenino de la IBA en la localidad serbia de Nis. No lo tendrán fácil a la vista del sorteo de los cuadros.

En total, habrá 44 países en esta gran fiesta del boxeo femenino: España, Serbia, Tailandia, Rusia, Zimbabue, Grecia, Venezuela, Tayikistán, Georgia, Eslovaquia, China, Turquía, Bielorrusia, Sierra Leona, Rumanía, Países Bajos, Tanzania, Kenia, México, Vietnam, Armenia, Uzbekistán, Kazajistán, Sudáfrica, Puerto Rico, Cabo Verde, Marruecos, Irlanda, Australia, Suecia, Azerbaiyán, Cuba, Nigeria, Alemania, Polinesia Francesa, Moldavia, Etiopía, Bulgaria, Colombia, Mongolia, Montenegro, Corea del Norte, Afganistán y Georgia.

Este lunes han debutado tres púgiles y la mejor de largo fue la varias veces campeona nacional Jénifer Fernández en el peso pluma (54-57 kilos), pasando por encima de la kirguís Ainazik Rustambek Kyzy. En la siguiente ronda la espera la serbia Brankovic, que ha vencido en un gran combate a la irlandesa. La primera cabeza de serie es la kazaja Karina Ibragimova, plata en los Mundiales de 2023 y bronce en 2018 y en 2022; además, tiene una plata en los Juegos de Asia (2022) y un oro en los Campeonatos de Asia (2022).

"Para mí es un orgullo cada vez que me pongo la camiseta de la selección española. Me he visto muy bien, llevando la iniciativa y controlando bien a mi rival cuando quería atacar. Yo he venido aquí a por una medalla y para eso tengo que seguir ganando. Es el primer paso y me da igual quién sea mi rival", comentó a SPORT cuando recién empezaba el Brankovic - Walsh.

En el peso mosca (50-52 kilos), la cordobesa Noelia Gutiérrez llegaba sentenció la pelea ante la lusa Rita Soares en los dos primeros asaltos, ganó por 4-1 y ahora la espera la rumana Stela Hamza, cuya superioridad ante la zimbabuensa Kwashi obligó al árbitro a parar el combate. La cabeza de serie número 1 es la citada Cakiroglu, una estrella que fue plata en los dos últimos Juegos, y que tiene un oro (2022) y una plata (2019) en Mundiales más tres oros y una plata en Europeos.

Noelia Gutiérrez ganó con claridad a Rita Soares / IBA

En el peso mínimo (-48 kg), Marta López (24 años) perdió una pelea muy pareja ante a la china Xueyun Zhong, cuya victoria llegó por decisión dividida. "Ha estado muy igualado, podríamos haber ganado. No ha habido una ganadora clara", decía el seleccionador Rafa Lozano a SPORT. Se requirió del 'bout review' y ahora la china se enfrentará a la uzbeka Farzona Fozilova, primera preclasificada y famosa por ganar en diciembre el Campeonato Asiático en Chiang Mai (Tailandia) que se disputó sin casco, a cara descubierta.

Laura Fuertes, abriendo

La jefa de filas es la olímpica Laura Fuertes (25 años) y su nombre se tiene en cuenta en los corrillos en Nis. La gijonesa suma tres importantes bronces en su palmarés: Mundial de Estambul'22 (perdió por 3-0 en 'semis' contra la turca Buse Naz Cakiroglu por 0-4), Juegos Mediterráneos de Orán'22 (le gano la italiana Giordana Sorrentino por 0-3); y Juegos Europeos de 2023 en Cracovia-Malopolska (cayó ante la francesa Wassila Lkhadari por 0-3).

Su condición de cuarta cabeza de serie le permite evitar la primera ronda y este martes abrirá la sesión de las 14.00 horas en una pelea difícil contra la campeona de Rusia, Rinata Bezel (9-3), quien no peleó al no presentarse la sudafricana Ntandoyenkosi Aneliswa Ncube. La tailandesa Chuthamat Raksat es la cabeza de serie número 1 en Nis y ya sabe lo que es ganar el bronce en unos Mundiales, aunque en -48 kilos (2014 y 2019).

Laura Fuertes, con Rafa Lozano / RFEA

Con un balance de 10 victorias y 11 derrotas, la valenciana Mariana Soto (26 años) estará en el superligero (60-63 kg). Llega tras derrotar a la británica Thompson y a la rumana Loredana Marin, ha eludido la primera ronda y este martes en la penúltima pelea de la sesión de las 14 horas se enfrentará a la turca Esmanur Lok, ganadora por decisión dividida ante a la bielorrusa Alla Ivashkevich. La primera preclasificada en este peso es la tailandesa Thananya Somnuek, bronce hace tres años en los Juegos de Asia.

España no tendrá representantes en los pesos gallo (52-54 kg), ligero (57-60 kg), medio (70-75 kg), semipesado (75-81 kg) ni pesado (+81 kg), pero sí en el superwelter con la catalana Dunia Martínez, Mossa d'Esquadra que se lo ha jugado todo para ir a los Juegos de Los Ángeles y ha pedido la excedencia en su trabajo.

No ha tenido suerte, ya que su primera rival en la sesión vespertina del miércoles será la kazaja Natalia Bogdanova (segunda cabeza de serie), quien viene de derrotar a Chernokolenko y a Baison con un balance de 12-5. La favorita es la mediática australiana Kaye Scott, plata en los Mundiales de 2016 y 2023, plata en los Juegos de la Commonwealth en 2018 y bronce en 2022.