Cómo ver el combate 'Canelo' Álvarez vs John Ryder en DAZN

Canelo pondrá en liza su título indiscutido del peso supermedio frente a Ryder en su regreso a México En España, el combate se podrá ver en directo y online, en exclusiva, por DAZN

DAZN ofrecerá el esperado duelo entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez (58-2-2, 39 KOs) y John Ryder (32-5, 18 KOs) el próximo 6 de mayo desde el Estadio Akron de Guadalajara (México). La velada se podrá seguir en exclusiva en la plataforma, en directo y a la carta, a nivel global.

Tras vencer en la tercera entrega de su trilogía frente a Gennadiy Golovkin el pasado mes de septiembre, el púgil mexicano pondrá en juego su título indiscutido del peso supermedio frente al boxeador inglés. Este combate supondrá el regreso de Álvarez a México, su país natal, para pelear tras más de once años y medio sin hacerlo.

‘Canelo’ ha destacado sobre su próximo combate que: “Estoy muy contento de volver en mayo porque, después de mi operación, no estaba seguro de cuándo regresaría. Estar de vuelta en el ring y pelear en Jalisco, de donde soy, me hace especialmente feliz. Además, ante John Ryder me mido a un boxeador muy competitivo”.

Por su parte, Ryder ha reconocido que: “No se puede negar que Canelo es uno de los más grandes. Siento un gran respeto por lo que ha conseguido en este deporte, pero creo que ha llegado el momento de hacer realidad mi sueño y convertirme en campeón del mundo”.

El mejor boxeo en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

La programación de boxeo de DAZN ofrece algunos de los mejores combates nacionales e internacionales. Durante este fin de semana, en la plataforma se podrá disfrutar de dos nuevos eventos en directo, arrancando en la noche del sábado (20:00) con la velada encabezada por el duelo entre Cyrus Pattison (5-0, 3 KOs) y Chris Jenkins (23-6-3, 8 KOs).

Tan solo unas horas después, a partir de las 2:00, comenzará la segunda velada del fin de semana, esta vez con el combate estelar entre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez (44-1-0, 30 KOs) y Gabriel Rosado (23-16-1, 15 KOs).