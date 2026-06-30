Una velada con cinco combates profesionales y un campeonato de España en el Nou Congost

El plato fuerte lo pone la manresana Melania Sorroche, una de las boxeadoras más laureadas del panorama nacional. Con catorce años de carrera profesional, un palmarés que incluye dos títulos de Europa, dos veces aspirante mundialista y el reciente Campeonato de España del peso supergallo, Sorroche (21-3-2, 7 KO) regresa a casa en el momento más dulce de su carrera. Enfrente tendrá a la colombiana Camila Vidal (6-5-0), rival experimentada que no viene a figurar. El combate promete la solidez técnica que da la experiencia y la urgencia que da saber que no hay margen para el error.

El peso pesado también tendrá su momento. Alex Leautaud (4-2-1, 3 KO) se mide al rumano Antonio Savu en un duelo de la categoría más vistosa del boxeo. Los pesos pesados generan una tensión particular: cada golpe se siente en todo el pabellón, y la posibilidad del nocaut permanece abierta en cada asalto.

Velada de boxeo en Manresa / SPORT

Y luego está el debut. José Andrade da el salto al boxeo profesional frente a su público, enfrentándose al rumano Alexandru Calin. Hay algo que los debuts tienen que los combates entre veteranos no pueden reproducir: la sensación de estar viendo el primer paso de algo que podría llegar muy lejos. O el último. Esa incertidumbre es su propio espectáculo.

El retorno de Joel Banderas al ring contra Bassam Laaoula cierra el bloque profesional con un nombre que el público de la zona conoce y que vuelve después de un tiempo de ausencia. Los regresos tienen su propio guion: hay algo que demostrar, y eso siempre genera interés.

Fuera del boxeo, la velada incluye la disputa del Campeonato de España de Kick Boxing, donde Fares Cherif buscará añadir un título nacional a su currículum enfrentandose a Joaou. El kick boxing combina la técnica del boxeo con el uso de piernas, lo que multiplica las posibilidades de cada intercambio y mantiene al espectador en tensión constante.

La noche arrancará a las 18:00 horas con los combates de boxeo y K1 amateur, que funcionan como el mejor aperitivo posible: jóvenes que pelean con todo porque todavía tienen algo que demostrar. A medida que avance la velada, el nivel subirá y la atmósfera irá cargándose hasta los combates estelares.

No hace falta ser aficionado habitual al deporte de combate para entender lo que ocurre en un ring. La lógica es simple y la tensión, inmediata. Por eso funciona incluso para quien se acerca por primera vez: porque lo que se ve no tiene trampa. Dos personas, un espacio, ningún lugar donde esconderse.

Manresa tendrá el 4 de julio una noche de las que no sobran en el calendario deportivo local. Cuatro combates profesionales en una misma velada es una oferta que pocas ciudades de este tamaño pueden permitirse. Una oportunidad para ver deporte de verdad, de cerca, con el sonido del ring a pocos metros.

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