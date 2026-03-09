En Directo
La Velada del Año VI, en directo: todas las presentaciones y detalles del evento de Ibai
El próximo 25 de julio se celebrará en La Cartuja la sexta edición de la Velada. Este lunes, se darán a conocer los 10 participantes que se subirán al ring
Este 9 de marzo conoceremos por fin los nombres y participantes que se subirán al ring en La Velada del Año VI de Ibai Llanos, el gran evento que se celebrará en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, y que tiene un éxito rotundo. En SPORT, os contaremos el minuto a minuto de todos los detalles y novedades que anuncie Ibai, en directo.
El gran anuncio, desde Barcelona
Ibai dará a conocer los nombres desde Barcelona, concretamente, desde el Teatro Victoria.
Precio de las entradas para la Velada del Año VI
Las entradas se podrán adquirir en el enlace habilitado de la web de La Velada del Año VI.
Estos son los precios por zonas del estadio:
- Pista: 150,00 €
- Categoría 1: 190,00 €
- Categoría 2: 168,00 €
- Categoría 3: 139,00 €
- Categoría 4: 124,00 €
- Categoría 5: 103,00 €
- Categoría 6: 87,00 €
- Categoría 7: 53,00 €
El horario, clave para la decisión del estadio
Ibai Llanos afirmó que el principal motivo que le ha llevado a repetir en La Cartuja es que es el único estadio de España que les deja terminar el evento a las 3 de la mañana. En otras ciudades, la fecha límite se sitúa en torno a las 23:30 horas.
