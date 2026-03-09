Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Velada del Año VI, en directo: todas las presentaciones y detalles del evento de Ibai

El próximo 25 de julio se celebrará en La Cartuja la sexta edición de la Velada. Este lunes, se darán a conocer los 10 participantes que se subirán al ring

La Velada del Año VI, en directo / SPORT.es

Xavi Espinosa

Este 9 de marzo conoceremos por fin los nombres y participantes que se subirán al ring en La Velada del Año VI de Ibai Llanos, el gran evento que se celebrará en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, y que tiene un éxito rotundo. En SPORT, os contaremos el minuto a minuto de todos los detalles y novedades que anuncie Ibai, en directo.

