Valentino Rossi y el día en el que 'resucitó' a Yamaha

Tal día como hoy, en 2004, el Phakisa Freeway de Sudáfrica vivió un día histórico: la primera victoria de Valentino Rossi con Yamaha. Era la primera cita del campeonato y la última que se disputó en tierras sudafricanas, ya que el GP de Sudáfrica no ha vuelto a formar parte del Mundial.

Ese día acompañaron en el podio al #46 su 'archienemigo' Max Biaggi y el catalán Sete Gibernau, ambos al manillar de la Honda. Un escalón más abajo, en la ya desaparecida 250c.c. Dani Pedrosa se hacía con el triunfo; mientras que en 125 c.c. era Andrea Dovizioso el que cruzaba primero la bandera a cuadros.

Valentino había debutado en la categoría reina de la mano de Honda en 2000, entonces todavía bajo la nomenclatura de 500 c.c.. Un año después, en 2001, llegaba su primera corona en la máxima categoría del motociclismo y unos cursos después asumía un nuevo reto y se marcha a la otra fábrica japonesa del campeonato: Yamaha, levantando un auténtico terremoto en el paddock.

Valentino Rossi, con Yamaha / Kai Försterling / EFE

Honda no estaba dispuesta a poner las cosas fáciles y vetó el estreno de Rossi con Yamaha. El italiano no pudo subirse a la moto hasta finalizar su contrato y eso retrasó su preparación.

Finalmente Vale pudo ponerse los colores de la casa de Iwata para empezar la temporada 2004. Llegaba a ese curso tras nueve victorias consecutivas en 2003 y con su quinto título mundial, el tercero consecutivo en la clase reina. La primera prueba del Mundial de 2004 era el Gran Premio de Sudáfrica, disputado en el Phakisa Freeway, y Yamaha se presentaba esperanzada con el nuevo fichaje, tras una importante sequía de resultados en los últimos años. Él último título de Yamaha databa de 1992 y tan solo había sumado 24 victorias entre 1993 y 2003.

Batalla con Biaggi

Todos los focos estaban puestos en Valentino Rossi, la gran esperanza de la casa de los tres diapasones para retornar a la senda de las victorias. El de Tavullia partía desde la pole, escoltado por Biaggi y Gibernau, como la alternativa de Honda a 'Il Dottore'.

El #46 tenía el objetivo claro y tras una salida limpia mantuvo la cabeza de carrera y rodó por delante de sus rivales durante varias vueltas, pero Biaggi no iba a dar por perdida la batalla tan pronto. Estaba en juego el orgullo de Honda, aunque en este caso el italiano estaba al frente del equipo satélite.

Valentino Rossi, durante un GP, por delante de Biaggi / Wolfgang Thieme / EFE

Tras deshacerse de Gibernau, Biaggi daba caza a Valentino y se mantenía al frente con él durante 28 vueltas en las que hubo un sinfín de pasadas y repasadas entre dos íntimos rivales. El adelantamiento clave llegó de la mano de Valentino a falta de tres vueltas. El joven aspirante no dio ya opciones a su rival y cruzó la bandera a cuadros con dos décimas de ventaja sobre el resto.

La primera Honda oficial, la de Alex Barros, solo pudo ser cuarta. Comenzaba el reinado de Rossi con Yamaha.

Valentino devolvió a lo más alto de la clasificación a Yamaha y, a su manillar, sumó, además del de 2004, los títulos de 2005, 2008 y 2009. Jorge Lorenzo tomaría el testigo, sumando los campeonatos de 2010, 2012 y 2015, los últimos de Yamaha hasta Fabio Quartararo, campeón en 2021.