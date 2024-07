El Trofeo Juli Giner llega a la tercera edición y no para de crecer

Cuando Juli Giner empezó a plantearse la posibilidad de organizar una velada de boxeo en Premià de Dalt, lo primero que tuvo claro es que no tendría ningún sentido si no fuera de carácter benéfico. De hecho, que se tratara de un torneo solidario impulsó aún más al doble campeón de Europa a montarlo. Y ya va por la tercera edición, que se celebrará el próximo domingo 7 de julio en Premià de Dalt (Barcelona) a partir de las 17:30 horas.

"Estamos muy contentos porque el primer año logramos recaudar 4.300 euros y el segundo subimos hasta los 5.000 euros", asegura Giner, que destina todos y cada uno de los beneficios del torneo a becas deportivas para jóvenes sin recursos de este pueblo del Maresme, en el que el boxeador nació.

Será una velada muy interesante, como las dos anteriores, con trece combates amateur, con diez boxeadores del Team JG como el propio cabeza de cartel, Josep Ventura vs Isaac Morán, Mohamed Ali vs Ahmed Ouza o Héctor Gallego vs Juan Carlos. También habrá, por supuesto, boxeo femenino con los combates Paula Gutiérrez vs Lucía Lozano y Olivia López vs Úrsula Rodríguez.

"Hemos trabajado mucho todo el año para poder ofrecer unos combates potentes y la verdas es que estamos contentos con el cartel, aunque, como digo, lo más importantes es que la gente se lo pase bien y poder seguir ayudando a los jóvenes que no pueden pagarse el hecho de hacer deporte a diario", asegura Juli Giner.