The Grefg, participante de la Velada VI: "Pedí el control antidoping el año pasado"

'El Hormiguero' volvió a reunir a algunas de las figuras más populares de internet, como Marta Díaz y TheGrefg, quienes hablaron sobre su experiencia en el mundo del boxeo y su participación en La Velada del Año de Ibai Llanos. The Grefg, cuyo nombre real es David Cánovas, volverá a estar en el evento de 2026. El youtuber con casi 20 millones de seguidores en la plataforma, competirá ante IlloJuan, en un combate que promete ser un fenómeno viral.

La Velada, que se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, promete superar las cifras de audiencia de años anteriores. Este año, la presentación no se limitará a Twitch, sino que podrá seguirse en todas las plataformas de Ibai, incluyendo YouTube y TikTok, ampliando así su alcance y rompiendo la exclusividad que mantenía en la plataforma donde se hizo famoso.

En cuanto a los combates, 'La Velada del Año 6' contará con un total de 10 peleas, la cifra más alta hasta ahora. Nueve de ellas serán enfrentamientos uno contra uno y una será un combate por parejas, sumando un total de 22 participantes. Además, habrá al menos una pelea que no involucrará a creadores de contenido, un detalle que ya ha despertado especulación entre los seguidores.

Ganas de combate

El murciano acudió al programa televisivo de Pablo Motos, 'El Hormiguero', junto a la creadora de contenido Marta Díaz, que también participará en el combate de boxeo contra Tatiana Kaer, la pareja de Héctor Fort. La influencer sorprendió con una confesión directa: “No sé cómo ni por qué, pero me quiero pegar en la velada", afirmó, dejando claro que su motivación va más allá de lo racional.

Por su parte, TheGrefg destacó la dureza del proceso previo a subirse al ring. “Lo duro es toda la preparación, porque no solemos ser personas tan deportistas. Pero es un combate real y vas a pegarte. El boxeo es un deporte muy serio y allí arriba tenemos una responsabilidad con uno de los deportes con más respeto", dijo David. Sin embargo, el youtuber acostumbra a hacer mucho deporte y en 2024 completó la Maratón de Valencia.

Por lo que hace a la creadora Marta Díaz, también explicó cómo afronta mentalmente el reto, poniendo el foco en el equilibrio emocional y la preparación estratégica. “Es importante estar atento a lo que sube mi oponente, para prepararme de una manera u otra. Intento estar también tranquila, en no obsesionarme mucho, qué estará comiendo o colgando”. Además, reconoció con sorpresa su propio rendimiento: “Para lo que yo pensaba, pego bastante fuerte para mi nivel”, decía.

Volverá a haber control de dopaje

Uno de los momentos más llamativos del programa llegó cuando TheGrefg relató su experiencia con los controles antidopaje tras el combate. “Yo pedí control antidopaje el año pasado y este año lo he vuelto a pedir", decía. A continuación, explicó lo que le sucedió el año pasado: "Terminas el combate, esperas ir a celebrarlo, ir de fiesta… pero llegas al vestuario, me vienen unos tipos y me dicen que mee en un bote. En ese momento no podía mear, no lo conseguía y me puse mal de la barriga", contaba. El streamer añadió que la situación fue incómoda y prolongada: "Estuve casi horas, hasta las 5 o 6 de la mañana".

El propio TheGrefg reflexionó sobre la exposición pública que conlleva su participación en este tipo de eventos: “A veces intento no exponerme demasiado”. Cabe recordar que el youtuber se consagró campeón del evento principal (main event) en La Velada del Año 5, celebrada en julio de 2025, tras vencer a WestCOL por nocaut técnico (TKO) en el tercer asalto, demostrando su gran estado físico y superioridad técnica.