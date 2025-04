¡Tania Álvarez revalida el título europeo supergallo!

Tania Álvarez no tiene techo. A sus 23 años, la catalana se proclamó por tercera vez campeona de Europa EBU del peso supergallo tras pasar por encima de la británica Katie Healy este sábado en Castellbisbal en una defensa obligatoria. No hubo discusión: 100-90, 98-92 y 98-93 en una pelea en la que ganó ocho o nueve de los diez asaltos.

La mejor noticia es que su progresión sigue en aumento y que lo hace mejor en cada pelea. El Casal Cultural i Recreatiu volvió a llenarse en una velada coorganizada por el 'Team Toni Moreno' y por 'Tundra. Con esta clara victoria, debería subir alguna posición en la sexta mundial que ocupa. ¿Se debe pensar ya en el Mundial dos años después de su pelea en el teatro Madison neoyorquino? Calma.

La catalana trató de llevar la iniciativa desde el principio contra una rival bracilarga y tres centímetros más alta, pero en el primer asalto pegaba y se quedaba. Es decir, que recibía algunos golpes innecesarios mientras su rival se cortaba de forma espectacular en un cabezazo involuntario. Lo fue corrigiendo en un segundo asalto que combinó con varias derechas de mérito.

El tercero fue una nueva muestra de cómo madura en cada combate y en cada asalto la discípula de Toni Moreno. Una parte importante del plan de combate era aprovechar la lentitud de la de Walsall en algunas acciones y eso hizo en dos minutos magníficos que tuvieron continuidad en el cuarto.

En esta progresión de la catalana le resta por mejorar la defensa y dar más recorrido a sus golpes, aunque los pasos adelante son más que visibles también en estas áreas. En el quinto siguió colocando los mejores golpes ante una Healy superada que no conseguía quitarse el croché de izquierda, un auténtico martillo pilón. Lo de su preparación física es un espectáculo. Gran trabajo de Toni Moreno.

Tania Álvarez y su entrenador, Toni Moreno / INSTAGRAM

La inglesa trató de dar un paso adelante en el primer minuto del sexto, pero acabó siendo superada por la frecuencia de golpeo de la campeona. Y en el séptimo Tania Álvarez colocó una serie espectacular para cerrar el séptimo. Pese a ello, Toni Moreno y Belén Tomás le pedían que trabajase más. Tenía el combate casi ganado. Quizá un 6-1.

"Voy a meter un poco más de ritmo", dijo la gran estrella emergente del boxeo femenino español al llegar a la esquina. Alucinante. Donde ha mejorado notablemente es en el reparto de fuerzas entre los dos trenes, el inferior flexionando y utilizando las piernas y la cadera para que los brazos completen el trabajo.

La única preocupación es que Healy tirase de épica en los dos últimos asaltos, pero la realidad es que ya la habían fundido a base de intensidad, de velocidad y de golpes. Una derecha y una izquierda le bastaron para dominar el noveno y cerró su victoria en el décimo. ¡Qué superioridad!

Un 99-91 de manual, aunque también podría haberse aceptado un 98-92. Un juez fue aún más allá con un 100-90, otro puntuó 98-92 y el tercero, 98-93. No había dudas. Tania Álvarez había sido mucho mejor y ahora deberá descansar y analizar si llega otra defensa voluntaria.

Toni Moreno, Tania Álvarez y Belén Tomás / INSTAGRAM

"Katie es una gran guerrera, me lo ha puesto muy difícil y quiero dar al público por el apoyo, porque cuesta mucho traer un campeonato así a casa. Yo pensaba que ella preferiría ir a la larga, pero a mí lo que me gusta es la corta, así que perfecto", explicó la campeona.

"He visto que cada vez que subo al ring hay una gran mejora. Se ha visto la preparación que hemos tenido para este combate con un equipo más profesional. Me veo con fuerzas para ir a por el Mundial y si se nos da la oportunidad de hacer una defensa voluntaria, por qué no", concluyó una Tania Álvarez cada vez más madura. Ya puede comerse con su entrenador esa tarta de queso que prometió en la previa.